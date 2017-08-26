Galatasaray - Demir Grup Sivasspor: 3-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) -

STAT: Türk Telekom Stadyumu

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando, Younes Belhanda (Dk. 86 Eren Derdiyok), Badou Ndiaye, Tolga Ciğerci (Dk. 75 Selçuk İnan), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis (Dk. 86 Yasin Öztekin)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Rochet, Hakan Bilgiç, Vitaly Dyakov, Nils Erik Bjarsmyr, Elderson, Auremir Santos, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 80 Muhammet Demir), Leandro (Dk. 72 Mert Yandaş), Arouna Kone (Dk. 87 Ergin Keleş)

GOLLER: Dk. 41 - Dk. 71 Tolga Ciğerci, Dk. 83 Bafetimbi Gomis (P) (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Dk.10 Mariano, Dk. 45 Serdar Aziz, Dk. 75 Tolga Ciğerci (Galatasaray)



Süper Lig\'in 3\'üncü hafta mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu\'nda Sivasspor\'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 mağlup ederek üçüncü maçında üçüncü galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle liderliğini sürdürürken, Demir Grup Sivasspor üçüncü maçında ikinci mağlubiyetini aldı.

11\'inci dakikada Galatasaray, Tolga Ciğerci\'yle hızlı çıktı. Oyuncunun pasında topla buluşan Rodrigues\'in vuruşu kaleciden sekti, dönen topa iyi vuramayan Tolga, meşin yuvarlağı dışarıda gönderdi.

36\'ncı dakikada Galatasaray\'ın ikinci tehlikesi geldi. Tolga Ciğerci\'nin içeri kestiği top Garry Rodrigues\'in önünde kaldı. Rodrigues\'in vuruşunu kaleci Rochet çıkardı.

41\'inci dakikada Galatasaray\'ın golü geldi. Belhanda\'nın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Aziz topu indirdi, Gomis kafasıyla meşin yuvarlağı aşırttı ve Tolga yaptığı vuruşla golü buldu: 1-0

İlk yarı 1-0\'lık Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.

53\'üncü dakikada Belhanda\'nın ortasında topa kafasıyla düzgün bir vuruş yapan Gomis topu filelere gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60\'ıncı dakikada Galatasaray bir tehlike daha yarattı. Younes Belhanda çalımlarla ceza sahasına kadar geldi, savunmadan seken top önünde kaldı. Belhanda\'nın vuruşu üstten dışarı gitti.

71\'inci dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkarttı. Belhanda ile gelişen atakta Linnes sol kanatta topla buluştu. Bir çalımla rakibinden sıyrılan Linnes topu ceza sahası yayına çıkarttı. Tolga Ciğerci düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

82\'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Bafetimbi Gomis, rakip kaleciyi ters köşeye gönderdi ve 83\'üncü dakikada durumu 3-0\'a getirdi.

Mücadele, 3-0\'lık Galatasaray galibiyetiyle tamamlandı.

GOMIS\'E DESTEK

Galatasaray taraftarları maç öncesi, \"Irkçılığa Hayır\" vurgusu yaptı. Geçtiğimiz günlerde ırkçı bir söyleme maruz kalan Bafetimbi Gomis\'e destek olan sarı-kırmızılı taraftarlar, Hz. Muhammed\'in \"Beyazın siyaha, siyahın beyaza karşı bir üstünlüğü yoktur\" sözünün yazılı olduğu pankartı maç öncesi görücüye çıkardı.

GALATASARAY AYNI İLK 11 İLE SAHADA

Sezona Kayserispor\'u 4-1, Osmanlıspor\'u 3-1 mağlup ederek başlayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, ilk iki maçta sahaya çıkarttığı ilk 11\'ini Sivasspor maçında da bozmadı.

TOLGA CİĞERCİ BOŞ GEÇMİYOR

Geçtiğimiz sezon eleştiri oklarının hedefinde olan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, yeni sezonla birlikte çıkışa geçti. Igor Tudor\'un kendisini sol açık bölgesine yakın olarak kullanmasının ardından sahada daha aktif bir rol alan Tolga Ciğerci, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarının ardından Sivasspor maçını da boş geçmedi. Rakip filelere 2 gol bırakan Tolga, 41. ve 71. dakikada attığı gollerle bu sezonki 3 ve 4. gollerini kaydetmiş oldu.

SELÇUK İNAN TRİBÜNE ÇAĞRILDI

Son dönemde futbol kamuoyu tarafından eleştirilen ve sarı-kırmızılı taraftarla arasının bozuk olduğu iddia edilen Selçuk İnan, Sivasspor maçı öncesi tribünlere çağrıldı. \"Selçuk İnan\" diyerek tempo tutan Galatasaray taraftarlarını alkışlayan takım kaptanı Selçuk, Galatasaray armasını gösterdi.