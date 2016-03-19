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Galatasaray - Darüşşafaka maçı canlı bomba saldırısı nedeniyle ertelendi

Maçın hangi tarihte oynanacağı ilerleyen günlerde belli olacak

19 Mart 2016 16:20

Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş mücadelesi, İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısı sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. 

Saat  10:55'te İstiklal Caddesi'nin Balo Sokak mevkiinde meydana gelen canlı bomba saldırısında 5 kişi yaşamını yitiririrken 7'si ağır 39 kişi de yaralandı. İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle bugün Abdi İpekçi'de oynanması gereken Galatasaray Odeabank-Darüşşafaka Doğuş maçı da güvenlik önlemleri kapsamında iptal edildi. 

 

Galatasaray'dan kınama

 

Galatasaray'dan İstiklal Caddesi'ndeki canlı bomba saldırısına ilişkin kınama geldi.  Galatasaray Spor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

 

"Bir acı dinmeden yenisini yaşadığımız sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Başkentimiz Ankara’da patlayan bombanın ardından bu kez de İstanbul terör dehşetini yaşadı. İstiklâl Caddesi’ndeki canlı bomba eylemi yine insanların ölümüne, pek çok masum insanın da yaralanmasına neden oldu. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Üzgünüz, tepkiliyiz, isyan ediyoruz. En büyük dileğimiz, ülkemizi bu acılardan kurtarmak için herkesin elbirliği yapması ve yaşanan acıların bir an önce son bulması. Ülkemizin başı sağ olsun."

 

 

 

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