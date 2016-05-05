Galatasaray - Beşiktaş derbisini Mete Kalkavan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiyi Mete Kalkavan yönetecek.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Kalkavan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi Kemal Yılmaz, ilave yardımcı hakemler ise Murat Özcan ve Burak Taşkınsoy. Kalkavan, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan derbiyi de yönetmişti.
Haftanın maçları ve hakemleri şöyle:
7 Mayıs Cumartesi
13.30 Medicana Sivasspor-Gençlerbirliği: Tolga Özkalfa
16.00 Gaziantepspor-Eskişehirspor: Cüneyt Çakır
19.00 Osmanlıspor-Bursaspor: Serkan Çınar
8 Mayıs Pazar:
13.00 Akhisar Belediye-Kayserispor: Barış Şimşek
15.30 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Alper Ulusoy
19.00 Mersin İdmanyurdu-Antalyaspor: Mehmet Emre Atasoy
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Mete Kalkavan
9 Mayıs Pazartesi:
20.00 Torku Konyaspor-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Fırat Aydınus