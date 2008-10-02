Galatasaray - Bellinzona: 2 -1

UEFA Kupası'nda İsviçre'nin Bellinzona takımıyla Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelen Galatasaray, 4-3 kazandığı maçın rövanşında rakibini 2-1 mağlup ederek UEFA Kupası gruplarına adını yazdırdı.

G.Saray'da sakatlıkları nedeniyle Ümit Karan, Aydın Yılmaz, Harry Kewell, Sabri ve Linderoth gibi as oyuncularının yokluğunda teknik direktör Michael Skibbe, F.Serkan Kurtuluş, sakatlığı geçen Mehmet Topal ve Volkan Yaman ilk onbirde şans verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında tutuk görünen Galatasaray, aradığı gol pozisyonlarını bulmakta sıkıntı yaşadı. Orta sahayı bir türlü organize bir şekilde geçemeyen sarı-kırmızılı takım, penaltıdan bulduğu golle öne geçse de, ilk yarıda Baros'un tek forvet olarak yalnız kaldığı görüldü.

Defans ve orta sahasını kalabalık tutup çok koşarak Galatasaray'a alan bırakmamaya çalışan Bellinzona, özellikle kanatları kullanarak hızlı ataklarla tehlike yaratmaya çalışsa da tüm denemeleri Galatasaray defansına takıldı.

İlk yarıda kalesini iyi korumasına karşın penaltı golüne engel olamayan İsviçre temsilcisi 1-0'lık skora ilk yarıda boyun eğdi.

Bu arada G.Saray'da sakatlığı tekrar nükseden Arda maçın 31. dakikasında yerini Alparslan Erdem'e bırakmak zorunda kaldı.

Maçın ikinci yarısında G.Saray kendisinden beklenmedik derecede kötü bir oyun ortaya koyarken, Bellinzona aradığı golü 54. dakikasında Türk asıllı futbolcu Gürkan Sermeter'in penaltıdan attığı golle buldu ve skora denge getirdi.

Galatasaray İsviçreli rakibi karşısında zaman zaman defansında önemli açıklar verirken, aradığı ikinci golü sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine oyuna giren genç oyuncusu Yaser'in 85. dakikadaki kafa vuruşla buldu.

Kalan dakikalarda her iki takım da gol atma başarısı gösteremeyince maçı 2-1 kazanan ev sahibi G.Saray tur atlayarak, UEFA Kupası'nda gruplara kalmaya hak kazandı.

G.Saray'ın UEFA Kupası gruplarındaki rakipleri 07 Ekim Salı günü belli olacak.

GALATASARAY: 2 - BELLINZONA: 1

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Aleksei Nikolaev, Vitali Drozdov, Ilia Barychnikov (Rusya)

Galatasaray: De Sanctis, Serkan Kurtuluş, Meira, Servet, Volkan Yaman, Arda (Dk. 31 Alparslan), Ayhan, Mehmet Topal, Hakan Balta, Lincoln, Baros

Bellinzona: Grifti, Siqueira, Mangiarratti, La Rocca, Raso, Gürkan, Wahab, Garrido, Diarra, Conti, Lustrinelli

Goller: Dk. 24 Baros (Pen.) ve Dk. 85 Yaser (Galatasaray), Dk. 53 Gürkan (Pen.) (Bellinzona)

Sarı Kart: Dk. 32 Mangiarratti (Bellinzona)

Maçtan dakikalar

13. dakikada Garrido'nun soldan ortası sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen La Rocca'nın kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

6. dakikada sağdan Lincoln'ün kullandığı korner vuruşunda, gerilerden gelen Servet'in kafa şutu sonrası meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

24. dakikada Baros, Galatasaray'ı penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçirdi. Ceza sahası içinde Wahab'ın müdahalesiyle Lincoln'ün yerde kaldığı pozisyonda hakem Aleksei Nikolaev penaltı noktasını gösterirken, penaltı vuruşunu kullanan Baros sarı-kırmızılı takımı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

40. dakikada sağdan çalımlarla Bellinzona ceza sahasına giren Lincoln'ün ortasında, kale önünde hiçbir Galatasaraylı oyuncu bulunmayınca pozisyon değerlendirilemedi.

Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



48. dakikada soldan çalımlarla gelen Baros'un önüne bıraktığı topa Lincoln'ün ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

51. dakikada Baros'un pası sonrası ceza sahası dışından Mehmet Topal'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

53. dakikada Gürkan, penaltı vuruşundan bulduğu golle Bellinzona'yı 1-1'lik eşitliğe taşıdı. Ceza sahası içinde Ayhan'ın müdahalesiyle Lustrinelli'nin yerde kaldığı pozisyonda hakem Aleksei Nikolaev penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Gürkan, fileleri havalandırarak skoru 1-1 yaptı.

61. dakikada Gürkan'ın pasıyla topu önüne alan Wahab'ın ceza yayı içinden yaptığı vuruşta, kaleci De Sanctis yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

63. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Lincoln'ün soldan ortaladığı topa müsait durumdaki Baros'tan önce uzanarak müdahale eden kaleci Grifti, tehlikeyi önledi.

64. dakikadaki Bellinzona atağında sağ çaprazdan Galatasaray ceza sahasına giren Gürkan'ın ilk vuruşu De Sanctis'ten dönerken, hemen ardından bu oyuncunun ikinci vuruşunda da De Sanctis'ten seken top bu kez kornere çıktı.

81. dakikada soldan Lustrinelli'nin ortasında Roux'un kafa vurmaya hazırlandığı anda topu tokatlayan De Sanctis, tehlikenin büyümesine engel oldu.

85. dakikada Yaser, Galatasaray'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı. Ceza sahasının hemen önünde sağ çaprazdan Lincoln'ün kulandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Yaser kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 2-1. Galatasaray, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.