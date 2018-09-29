Galatasaray - BB Erzurumspor: 1-0

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Ryan Donk (Dk. 65 Henry Onyekuru), Badou N\'Diaye, Sofiane Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Emre Akbaba (Dk. 38 Fernando), Garry Rodrigues, Eren Derdiyok

BB ERZURUMSPOR: Ibrahim Sehic, Auremir, Stephane Acka, Lokman Gör, Leo Schwechlen, Moussa Kone, Jasmin Scuk, İbrahim Akdağ (Dk. 75 Taylan Antalyalı), Gilles Sunu (Dk. 70 Erhan Çelenk), Emrah Başsan (Dk. 89 Osman Şahin), Ridge Munsy

GOL: Dk. 74 Maicon (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Ömer Bayram, Fernando, Mariano (Galatasaray) - Moussa Kone, Lokman Gör (BB Erzurumspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci hafta açılış maçında Galatasaray, kendi sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 74\'üncü dakikada Maicon kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2\'nci dakikada Galatasaray, Emre\'nin yerde kalması sonucunda serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun başına geçen Maicon\'un vuruşu, direkten dışarı çıktı.

17\'nci dakikada rakip savunmanın hatası sonucunda topu önünde bulan Rodrigues, meşin yuvarlağı bir süre sürdükten sonra vuruşunu yaptı. Kaleci Sehic topun sahibi oldu.

24\'üncü dakikada Feghouli rakibinden sıyrıldı ve sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun pasında Emre\'nin vuruşu Sehic\'te kaldı.

38\'inci dakikada maçın ilk oyuncu değişikliği gerçekleşti. Çektiği bir şut sırasında sakatlanan ve bir süre kendisini denemesine karşın oyuna devam edemeyen Emre Akbaba, yerini Fernando\'ya bıraktı.

İlk yarı 0-0\'lık eşitlikle sona erdi.

55\'inci dakikada Feghouli\'nin pasıyla ceza sahasına sol kanattan giren Rodrigues topu içeri çevirdi, Eren\'den seken topu Sehic iki hamlede kontrol etti.

57\'nci dakikada N\'Diaye, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunu Sehic çeldi.

74\'üncü dakikada Ömer\'in kullandığı köşe vuruşunda Maicon ön direkte kafa vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 1-0.

81\'inci dakikada Rodrigues ceza sahasına sağ kanattan girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı vuruşu Sehic kurtardı.

Mücadele Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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