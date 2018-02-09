Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının ardından 

MUSTAFA AKIN - OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA) -

Ziraat Türkiye Kupası\'nda Galatasaray, konuk ettiği Atiker Konyaspor\'u mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, \'\'Oyuncularımı tebrik ederim. Yetenekli oyuncuların sahada bunu her saniye vermesini isteyen biriyim. Daha iyisini beklediğimiz oyuncularımız vardı. Bazen yolda giderken kaza geçirirsiniz orada bazı şeyler değişir. Bugün de böyle oldu. Oyun felsefesinin tamamen anlaşıldığının inancındayım. Linnes, Belhanda, Gomis, Yuto , Serdar, Hakan, Selçuk , Donk ve Sinan ile Feghouli iyiydi. Hepsi topun kontrolünü elinde bulundurdu. Neredeyse rakibe şans vermediler. Oyunu kupa maçı gibi değil de lig maçı ile oynayan bir takım vardı. Bundan mutluyum. Gelenler keyifli bir maç izledi\'\' dedi.

TERİM: \"ATTIĞIMIZ KADAR KAÇIRDIK\"

Attıkları kadar kaçırdıklarını ifade eden Terim, \'\'Beni mutlu eden oyun felsefesini benimsemeleri oldu. Mesajlar bazen başka şekilde verilir. Cambaz gibi davranıyoruz. Kadroya baktığımız zaman sezon sonuna kadar kimseyi kaybedecek halimiz yok. Oyunu şeklini değiştirecek hareketlere ihtiyacımız vardı. Bugün topun kontrolünü elinde bulunduran ve uzun yıllar olmayan baskıyı da gördük. Bir lig maçı gibi oynadılar. Ben kenar da büyük zevk aldım. İnşallah bunu sürdürmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek\'in iyi bir takım kurduğunu dile getiren Terim, \'\'1- 0 geri düştük. Konya iyi bir takım. Her an her şeyi değiştirecek oyunculara sahip. 1 saniye vakit geçirmeden pozitif şekilde oynamaya devam ettik\" şeklinde konuştu.

\'\'YUTO\'NUN PERFORMANSINDAN SON DERECE MEMNUNUM\'\'

Sarı-kırmızılı takıma ara transferde dahil edilen Japon futbolcu Yuto Nagatomo ile ilgili konuşan Terim, \'\'Sivasspor maçından sonra Yuto\'ya izin verdim. Çocuğu oldu. Milano\'ya gitti, geldi. Ona rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Performansından son derece memnunum\'\' ifadelerini kullandı.

Fatih Terim, kendi oyun anlayışında pozisyona girmenin önemli olduğunu dile getirerek, \'\'Nasıl olsa atarsınız. Pozisyon zenginliğimiz bizim için önemli. Az girersek sıkıntı var. Rakibin oynamasına müsaade etmemek kolay değil. Bunu denemeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki git gide daha iyi olacak. Bu yolda biz onları onlar bizi tanımaya çalışıyor. Bir değişim var. Bu değişimde puan kaybetmemeye çalışıyoruz. 23-24 günde 6 maç oynadık. Bundan son derece mutluyum\'\' dedi .

Demir Grup Sivasspor mücadelesinden sonra 3 gün geçirdiklerini söyleyen Terim, \'\'Taktik analizle başlayan 1,5 saat süren toplantı yaptık. Analiz ekibimiz çok güzel hazırlamış. Birbirimiz anlama imkanı bulduk. Neler, nasıl yapacağımızı yüksek sesle anlattık. Onlar da bunun bilincindeler. Maç için üzgün olduğunu belirttiler. Son 10 dakika çevirebilirdik. İyi oynamadık. Böyle oynamanın kaybı çok zor. Biz de kendilerine biraz daha kalın bir çizgi ile kendilerine ifade ettik. Onlarda bunu anladılar. Antrenmanda taktik ağırlıklı çalıştık. Benimsediklerini ve özümsediklerini gördüm\'\' dedi.

ÖZDİLEK: \"PAZAR GÜNÜNE YOĞUNLAŞACAĞIZ\"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise \'\'Rakibimizi tebrik ederim. Ligdeki konumumuzdan dolayı 2,5 günde bir maç oynadığımızdan dolayı rotasyon yapmak zorundayız. Bugün bunun üzerine çıktık. Kolay değil böyle oynamak. Buna rağmen özellikle 2-1\'e kadar oyunun içerisinde olduk. Yediğimiz 2, 3 ve 4\'üncü gol bireysel hatadan oldu. İlk maçta 2-2\'lik beraberlik Galatasaray\'ı avantajlı hale getirdi. Bizim önümüze bakmamız gerekiyor. 2,5 gün sonra önemli bir maça çıkacağız. Pazar günü moral bulmak için önemli bir maç oynayacağız. Bütün planlarımızı pazar gününe yoğunlaşacağız\'\' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Fatih Terim\'in açıklamaları

- Mehmet Özdilek\'in açıklamaları