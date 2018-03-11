Galatasaray - Atiker Konyaspor maçından notlar

Ata SELÇUK/İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig 25\'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, kendi sahasında Atiker Konyaspor\'u konuk ediyor.

GALATASARAY\'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının ligin 24\'üncü haftasında oynadığı Kardemir Karabükspor maçında sahaya çıkan ilk 11\'inde değişikliğe gitmedi. Deneyimli teknik adam Atiker Konyaspor maçında, Kardemir Karabükspor mücadelesinde olduğu gibi sahaya; Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11\'i ile çıktı. Galatasaray\'da sakatlıkları bulunan Eren Derdiyok ve Cedric Carrasso, Atiker Konyaspor maçının kadrosuna yer almadı.

ASLAN EVİNDE KAYBETMİYOR

Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig\'de oynadığı 12 iç saha maçında 11 galibiyet alırken, yalnızca Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Ligde lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, bu hafta da kendi sahasında sürprize yer vermeyerek liderliğini sürdürmek hedefinde.

MARIANO VE FERNANDO KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Mariano ve Fernando sarı kart sınırında bulunuyor. İlk 11\'de yer alan Mariano ve yedek kulübesinde bulunan Fernando, Atiker Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Ülker Stadyumu\'nda oynanacak olan derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Atiker Konyaspor\'da ise Wilfred Moke, Moryke Fofana, Deni Milosevic, Jens Jonsson ve Nejc Skubic, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde takımlarının gelecek hafta Kayserispor ile oynayacağı lig müsabakasında görev alamayacak.

KONYASPOR, YENİ TEKNİK ADAMI İLE İLK KEZ SAHNEDE

Atiker Konyaspor, kötü gidişin ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırırken, takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Yalçın yeni takımının başında ilk maçına Galatasaray karşısında çıkacak.

DEPLASMAN EKİBİNDE 4 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor\'da teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başındaki ilk maçında 4 değişikliğe gitti. Konyaspor\'un geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ilk 11\'inde yer alan Ali Turan, Adis Jahovic, Petar Filipovic ve Ömer Ali Şahiner, Galatasaray mücadelesinde yerlerini Selim Ay, Jens Jonsson, Volkan Şen ve Moryke Fofana\'ya bıraktı.

U21\'DE KAZANAN GALATASARAY

U21 Ligi\'nde Galatasaray kendi sahasında Atiker Konyaspor\'u 4-1 yendi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Barış Zeren, Mikail Okyar (2) ve Metehan Mertöz kaydetti.