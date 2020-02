Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: \"Puan hesabı yapmıyorum\"

Spor Toto Süper Lig 21\'inci hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor\'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından her iki takım teknik direktörü de karşılaşmanın oynadığı Türk Telekom Stadyumu\'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, \"Buradan en kötü bir puanla ayrılırız demiştik, iyi çalıştık. Hesaplamadığımız pozisyonlardan gol yedik, maçı ilk yarı kaybettik. İkinci yarı çabaladık ama pozisyon üretemedik. Bir iki pozisyon vardı ama net değildi. İyi oynadığımızı söyleyemem. Oyuncularımın özverili olması önemli. Yavaş yavaş oturuyor bazı şeyler. Önümüzdeki hafta Kayserispor\'la oynayacağız. Zor ve önemli bir maç. İnşallah o maçta bugünü telafi ederiz\" dedi.

HAMZAOĞLU: \"PUAN HESABI YAPMIYORUM\"

\"Kaç puanla ligde kalacağınızı düşünüyorsunuz\" sorusuna yanıt veren Hamzaoğlu, \"Puan hesabı yapmıyorum. Ligde kalmamız için maçları kazanmamız gerekiyor. Alabildiğimiz puanı alıp, sezon sonu sıralamadaki yere bakacağız. Birkaç hafta içinde iyi bir Antalyaspor izleyeceğiz\" diye konuştu.

\"FATİH TERİM, GALATASARAY DENİNCE AKLA GELEN İLK İSİM\"

Tudor ve Terim dönemleri arasındaki farkı değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, \"Değerlendirme yapmasam daha iyi olur. Bu saatten sonra değerlendirmeye gerek yok. Fatih Terim, Galatasaray için önemli bir insan, akla gelen ilk isim. Bunu hak etmiş bir insan. Kendisine başarılar diliyorum. Tudor ile ilgili de bir şey söylemek istemiyorum. O da Galatasaray\'a hizmet etti, saygım var\" ifadelerini kullandı.

\"SADECE ANTALYASPOR\'U DÜŞÜNÜYORUM\"

Hamzaoğlu, \"Galatasaray\'a geri dönmek kafanızda var mı\" sorusuna, \"Bugün bunları konuşmanın bir anlamı yok. Bugün başka şeyleri konuşmak lazım. Antalyaspor\'u düşünüyorum. Nasıl yukarı çıkacağını, ileriki yıllarda neler yapacağımızı düşünüyorum\" yanıtını verdi.

Deneyimli teknik adam son olarak şunları söyledi:

\"Yanlış bir 11\'le çıktığımızı düşünmüyorum. Maçı biraz daha ileriki dakikalara taşıyabilseydik, daha farkı hamleler yapabilirdik. Çıkarken kaptırmamak gerekiyor. Galatasaray gibi bir takım da bunu affetmiyor. İyi oyuncuları var. Galatasaray\'ı tebrik ediyorum.\"

TERİM: \"LİDERLİĞİMİZ HAYIRLI OLSUN\"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ilk yarıda, ikinci yarıya kıyasla çok daha iyi oynadıklarının altını çizerek, \"İlk yarının kalitesinden, oyun isteğinden, oyun anlayışından son derece memnunum. Dolu dolu bir 45 dakika. 3\'ten fazla da atabilirdik. İkinci yarı ne istedim, ne diledim. Onlara söylemediğim bir hoşgörü içerisindeydim. 12\'nci günde 4\'üncü maçımız. Biraz onun yorgunluğu vardı, rehavet vardı. İkinci yarı daha çok topa sahip olarak daha kolay pozisyonlar bulabilirdik. Ortam müsaitti. Nitekim oldu da. Dediğim gibi herhalde konsantrasyon eksikliği, 3-0\'ın avantajı ve yorgunluk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Liderliğimiz hayırlı olsun. Küçük bir avantaj olsa da liderlik önemlidir. Bugün Galatasaraylıların günüydü. Bir teşekkür de taraftarımıza. Özellikle 45 dakika oyunun içindelerdi. Her pozisyonda tepki koydular. Oyuncuların yanındaydılar. Farkındayım. Onlara da sonsuz teşekkürler. Ben de ikinci yarıyı tasvip etmedim ama bazen ilk yarı yeter\" dedi.

\"BELHANDA YÜZDE YÜZ HAKLI OLSA DA HATALI\"

Belhanda\'nın maçın son dakikasında kırmızı kart görmesini değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı şöyle konuştu:

\"Belhanda\'nın veyahut penaltının veya hakemin yorumunu yapmak istemiyorum ama ne olursa olsun hatalı. Yüzde yüz haklı da olsa hatalı. Oyun 3-0, son saniye. Gomis araya girdi. Ne olursa olsun ihtiyacımız olan Belhanda\'nın bu şekilde atılmaması gerekir. Benim görüşüm bu. Çok da iyi oynuyor, ihtiyacımız var. Bizim her oyuncuya ihtiyacımız var, derin bir kadromuz yok. Selçuk\'u da, Donk\'u da, Sinan\'ı da, Linnes\'i de kazanacağız. Hep beraber oynayacağız dediğim şey buydu. Herkese ihtiyacımız var. İyi bir Belhanda\'ya ihtiyacımız var, tam da kazanmışız. Olmadı. Biz insanı kazanmaya bakıyoruz, ceza vermeye değil. Ona Galatasaray formasından uzak kalmak bir ceza. Onun dışında bu isimler, Galatasaray için önemli isimler. Beğenmeyebilirsiniz ama hepsi değerli isimler. Hele hele Selçuk, Galatasaray\'a çok önemli hizmetleri olan bir oyuncu. Başarılarda var, milli takımda var. Büyük camialar sembolleriyle vardır. Bana göre Selçuk da o yöndedir. Ben pek bir şey yapmadım sadece hakkını verdim. Bu takımın kaptanı. Donk\'tan çok memnunum. N\'diaye\'den sonra orta sahada Tolga ve Selçuk kaldı. Donk umarım böyle devam eder.\"

\"SAĞ BEKTE SIKINTIMIZ YOK\"

Mariano\'nun yerine Linnes\'i tercih etmesini yorumlayan Terim, \"Sağ bekte bir sıkıntımız yok, iki sağ bekimiz de çok iyi. Birinin Sivas, diğerinin Konya performansı bazı şeyleri belli etti. Mariano\'nun özel işler yapacağı günler geliyor. İkisini de çok etkin kullanacağız. Linnes ısrarla iyi oynuyor. İyi oynayana da formayı veriyorum. Orada bir sıkıntımız yok. Feghouli\'nin yardıma gelmesi ile ilgili olarak da, Feghouli yardıma gelecek tabii ki. 3 sarı kartı vardı, sıkıntıya düşmeyelim diye çıkarttım. Geri gelmede bir sıkıntı olmaz\" ifadelerini kullandı.

Terim ayrıca, \"Hayatımda şikayet etmedim fikstürden dolayı\" notunu düştü.

\"4 TAKIM DA YARIŞIN İÇİNDE OLACAK\"

Şampiyonluk yarışının gidişatı ile ilgili yorum yapan Fatih Terim, \"Ben yarışın zaten dört takım arasında geçeceğini ifade etmiştim, hala aynı fikirdeyim. Takip etmek de arkayı kollamak da zordur. Ama ne olursa olsun unvan iyi bir şeydir. Size kredi verir. Herkes lideri yenmek ister. Arkada olanlar yetişmek ister. Lider, liderliği bırakmak istemez. İkisi de zor. İnşallah son lider biz oluruz\" dedi.

\"RODRIGUES\'İN \'BEN BU TAKIMIN DEĞİŞİLMEZİYİM\' DEMESİNİ İSTİYORUM\"

Garry Rodrigues\'in bu maçtaki performansını değerlendiren deneyimli teknik adam, \"Rodrigues benim çok güvendiğim bir oyuncu. Çabukluğu, isteği, coşkusu. Oyun içinde her an skoru değiştirebilme yeteneği. Muhakkak ki eksikleri var. Daha az top kaybı yapmalı, daha sakin olmalı. Pas konusundaki katkısını da bekliyoruz. Tabii ki, her saniye o sprint ve kaleye çabuk gitme isteği olmayabilir. Özel antrenmanlarla onu geliştireceğiz. Bu kadar çabuk olan oyuncunun bu kadar da çalışkan olması bizim için artı. Ben onu da çok seviyorum. Kendisini bu takımda değişmezlerden biri olarak görmesini istiyorum. Oynadıkça tecrübe edinecek. Golde götürdüğü topta olağanüstü gitti. Kolay bir şey değil. Bunun daha kolayı santrada atmadığı top. Bunlar da olacak\" şeklinde konuştu.

\"FUTBOLDA MEVKİ KAVRAMI KALMADI\"

Terim, Feghouli\'yi hangi mevkide düşünüyorsunuz sorusuna, \"Feghouli sağ açık, herkes öyle biliyor. Ancak futbolda çok da mevki kavramı kaldığını sanmıyorum. Kimse santrafor demiyor, hücumcu diyor. Bizim sistemimizden dolayı kenardakiler içerde oynuyor. İki tarafı da yapabilir. İçeride daha da becerili işler yapıyor. Ben bir sıkıntı yarattığını düşünmüyorum. Bunu Rodrigues için söylemeyebiliriz\" şeklinde yanıt verdi.

Fatih Terim son olarak şunları söyledi:

\"Şehitler hakikaten canımızı sıkıyor, Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin, ülkemize, ailelerine başsağlığı diliyorum. Üzülüyoruz hepimiz. Allah razı olsun onlardan, bizim için savaşıyorlar. Kaybettiğimiz her biri için çok üzülüyoruz. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, Allah başka acı göstermesin.\"

