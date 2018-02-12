Galatasaray - Antalyaspor maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'de 21\'inci haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray\'ın konuğu Antalyaspor olacak.

Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanacak olan karşılaşmada hakem Barış Şimşek düdük çalacak. Şimşek\'in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mehmet Metin yapacak.

İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle:

GALATASARAY: Carrasso, - Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan,- Sangare, Celustka, Diego, Musa Nizam, Charles, Hakan Özmert, Maicon, Danilo, Sakıb Aytaç, Deniz Kadah