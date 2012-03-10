Galatasaray üst üste 6. galibiyetini aldı

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini 48. dakikada Felipe Melo ve 58. dakikada frikikten Selçuk İnan attı.

Galibiyet serisini 6 maça çıkaran ev sahibi, puanını da 69'a yükseltti. Bu sezon 10. yenilgisini alan Başkent ekibi ise 44 puanda kaldı.

Gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunan kaleci Muslera, Ujfalusi, Semih ve Necati, karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

GALATASARAY: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Hüseyin Göçek, Orkun Aktaş, Kemal Yılmaz

Galatasaray: Muslera, Eboue, Ujfalusi, Semih, Hakan, Engin, Melo, Selçuk, Riera (Dk. 46 Emre Çolak), Necati (Dk. 78 Aydın Yılmaz), Elmander (Dk. 84 Milan Baros)

Gençlerbirliği: Özkan, Ergün, Aykut, Cem, Kulusic (Dk. 56 Mehmet Sedef), Murat, Mehmet (Dk. 76 Soner Aydoğdu), Azofeifa, Hurşut, Yasin, Tum (Dk. 63 Ersen Martin)

Goller: Dk. 48 Melo, Dk. 58 Selçuk İnan (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kulusic, Dk. 89 Azofeifa (Gençlerbirliği), Dk. 41 Eboue (Galatasaray)

Emre'nin yerine Riera

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezonun ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde ilk kez ilk 11'de görevlendirdiği ve aralıksız 16 maçtır ilk 11'de sahaya sürdüğü Emre Çolak'a Gençlerbirliği maçında yedekler arasında yer verdi.

Emre Çolak'ın yedeğe çekilmesinin ardından İspanyol futbolcu Albert Riera, kendisine yine ilk 11'de yer buldu.

Engin takımdaki yerini aldı

Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Engin Baytar, cezasını Sivasspor karşılaşmasında doldurduktan sonra yeniden takımdaki yerini aldı.

Ceza sınırındakiler sahada

Gelecek hafta Fenerbahçe ile yapılacak derbi maç öncesi sarı kart cezası sınırında bulunan oyuncular Tomas Ujfalusi, Semih Kaya, Fernando Muslera ve Necati Ateş, Gençlerbirliği maçına ilk 11'de başladı.

Muzaffer Sipahi'ye plaket

Galatasaray'ın Türk Telekom Arena'da yaptığı maçlarda düzenlenen, "Galatasaray Efsanelerini Anıyor" projesinin Gençlerbirliği maçındaki konuğu Muzaffer Sipahi oldu. Kulüp divan kurulu üyesi Oğuz İmregün'ün plaket verdiği Sipahi'yi tribünler alkışladı.

Galatasaray'a 1968 yılında 27 yaşında transfer olan Muzaffer Sipahi, sarı-kırmızılı ekibe geldiği ilk sezonda şampiyonluk yaşadı. Metin Oktay'la da bir sezon takım arkadaşı olarak forma giyme şansı bulan Sipahi, Galatasaray'ın altın çağını yaşadığı, İngiliz teknik adam Brian Birch yönetiminde şampiyonluklara ambargo konulan 1970-1973 yılları arasında takımda yer alırken, üç sene üst üste şampiyonluk yaşayan ekibin en önemli parçalarından biri oldu.

Fatih Terim, tribüne çağrıldı

Türk Telekom Arena'yı büyük ölçüde dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'i uzun süre tribüne çağırdılar. Taraftarların bu isteğini geri çevirmeyen tecrübeli teknik adam, sahaya girip, kendisi için yapılan tezahürata el sallayarak karşılık verdi.