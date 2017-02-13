Galatasararay ligin en çok kafa golü yiyen takımı

Galatasaray bu sezon kalesinde yediği 20 gülün 12'sini kafa topundan yedi.

Zirve yarışında 8 puan değerindeki maça çıkan sarı kırmızılılar Kayserispor'a 2-1 yenilirken 2 golü de köşe vuruşundan gelen topa kafa vuran Mabiala ve Levent'ten yedi.

Kayserispor teknik direktör Sergen Yalçın'ın önderliğindeki yenilmezlik serisini 4. maça taşıdı. Yalçın'ın öğrencileri 26 gündür maç kaybetmiyor. Ayrıca Kayserispor bu sezon attığı 20 golün 10'unu Galatasaray ve Fenerbahçe ağlarına gösterdi. Sezonun ilk yarısında F.Bahçe ile 3-3, G.Saray'la 1-1 kalan Kayseri, Fener'i 7, Cimbom'u 3 kez vurdu.

De Jong kazasız atlattı





Maça sarı kart cezası sınırında çıkan Nigel De Jong mücadeleyi kazasız tamamladı. Hollandalı futbolcu sarı kart görse cezalı olacak ve Rize'de görev yapamayacaktı.

