T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatarasay Yöneticisi Eşref Alaçayır'dan Terim açıklaması...

"Terim gelirse kendimi yakarım' şeklinde bir sözüm olmadı "Hakkımdaki söylemler gayri ciddi" "Bir olmak zamanıdır başka Galatasaray yok" Serhan TÜRK, İstanbul - DHA Galatasaray Kulübü Yöneticisi Eşref Alaçayır, özellikle Fatih Terim konusunda gayri ci

28 Aralık 2017 14:56

\"Terim gelirse kendimi yakarım\' şeklinde bir sözüm olmadı

\"Hakkımdaki söylemler gayri ciddi\"

\"Bir olmak zamanıdır başka Galatasaray yok\"

Serhan TÜRK, İstanbul - DHA

Galatasaray Kulübü Yöneticisi Eşref Alaçayır, özellikle Fatih Terim konusunda gayri ciddi sözlerin medyada dolaştığını söylerken, Ocak ayındaki seçimde de Dursun Özbek yönetiminde olacağının mesajını verdi.
Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklama yapan Av. Eşref Alaçayır, \"Terim gelirse kendimi yakarım\" şeklinde ifade kullanmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
\"Kaynak göstermeden, hatta beyanat vermişim gibi, tarafıma yakıştırılan gayri ciddi sözleri gülerek karşılarken, şimdilerde rahatsızlık vermesi yanında hukukun da sınırlarını zorlamaya başlamıştır.
Başkanımızın da katılımı ile Yönetim Kurulu\'nun \"oybirliği\" ile bir kararı almasından sonra Galatasaray\'ın menfaatlerinin üzerinde bir eylem, işlem veya tutum olamaz. Özellikle Sosyal Medya Klavye şövalyelerinin ve ekran sihirbazlarının yazdıklarını ve söylediklerini ben görmezden gelebilirim ama Galatasaray beraberlik, kader birliği ve ruhuna zarar verdiğini gerçek Galatasaraylılar anlamalıdır. Bir olmak zamanıdır başka Galatasaray yok.\"

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GalatasarayTÜRKDHA Galatasaray Kulübü Yöneticisi Eşref AlaçayırFatih TerimOcakDursunDoğan Haber Ajansı DHAAv Eşref AlaçayırBaşkanımızınYönetim KuruluSosyal Medya KlavyeGalatasaraylılarBir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24