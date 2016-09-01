Galataport'a 6 Türk bankasından 3.3 milyar lira kredi

Doğuş Grubu ve Bilgili Holding ortaklığındaki Galataport Projesi için 6 Türk bankasından 3.3 milyar lira kredi sağlandı.

Hürriyet'in haberine göre, korsorsiyumda yer alan Yapı Kredi Bankası 275 milyon euro, Garanti Bankası 255 milyon euro, İş Bankası 150 milyon euro, Ziraat Bankası 130 milyon euro, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 110 milyon euro ve Finansbank 100 milyon euro katkı ile konsorsiyuma katıldı. Konsorsiyumla imzalanan finansman anlaşması kapsamında, projenin 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

İstanbul’un tarihi değerlerinden Karaköy ve Tophane’yi birbirine bağlayan bölgede yer alan Galataport projesinin inşaat faaliyetlerinde kullanılmak üzere 14 yıl vadeli proje finansman sözleşmesi imzalayan Doğuş Grubu ve Bilgili Holding bu vadede sağladığı proje finansmanı ile gerek bölgesel, gerek makroekonomik açıdan Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak.

Galataport projesinin finansmanının imza töreninde konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk, “Bölgesel ve makroekonomik açıdan Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacak bu kıymetli projeye inanan ve destek veren başta ülkemizin değerli bankalarının temsilcileri olmak üzere tüm taraflara en derin teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan da, “Bu ölçekte ve bu vadede bir proje finansmanının sonuca ulaştırılmış olması proje ve hissedar şirketleri için olduğu kadar, ülkemiz için de çok önemli bir başarı göstergesidir” dedi ve ekledi:

“Galataport’un, bir liman sahası olmasının yanı sıra İstanbul’da her kesimden ziyaretçiye açık yepyeni bir yaşam alanı olması ve projenin gerçekleştirilmesi için 4.5 milyar lira civarında yatırım planlıyoruz. Proje tamamlanıp hayata geçtiğinde ise 4 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını öngörüyoruz. Galataport projesi, içeriğinde barındırdığı pek çok farklı faaliyet alanı ve yatırım ile sadece Türkiye ekonomisine değil ülke turizmine de önemli katkıları olacak bir girişim."

Hüsnü Akhan, tamamlandığında şehre yeni bir yaşam ve kültür sanat alanı sunacak proje ile ilgili şu bilgileri de verdi: “Galataport projesi tamamlandığında yaklaşık 200 yıldır halkın kullanımına kapalı olan sahil şeridi bir yürüyüş yolu haline getirilerek halkın kullanımına açılacak” diye ekledi.

Yaklaşık 150 yıllık geçmişiyle, dünyanın önde gelen lüks otel zincirlerinden biri olan The Peninsula Hotels ile yapılan anlaşmaya da değinen Hüsnü Akhan, “The Peninsula Hotels ile Karaköy tarafındaki tarihi binalar için anlaşma yaptık. Bu ortaklık kapsamında sadece işletme değil aynı zamanda Salıpazarı Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ile birlikte 300 milyon euro’luk bir yatırım yapacaklar" dedi ve ekledi:

“Bir mahalle dokusu içerisinde yeme-içme ve perakende noktaları, meydanlar, etkinlik alanları ve yeşil alanlar, otel ve ofis alanları da projenin şu anda netleşen diğer detayları arasında. Bünyesinde bulunacak müzeler, perakende ve yeme-içme alanları, ofisler ve meydanları ile Galataport projesi şehre yepyeni bir soluk getirecek.”

Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili de, “Bilgili Holding olarak geçmişte şehrimize kazandırdığımız projelerde her zaman tarihimize, şehrin kültürel dokusuna saygılı olmaya ve sadık kalmaya özen gösterdik" dedi ve şöyle devam etti:

"Şu anda Holding’imizin içerisinde bulunduğu en önemli proje olan Galataport ile İstanbul’un merkezinde yıllardır atıl kalmış olan bu bölgenin bir an evvel dönüştürülüp, halkın kullanımına kazandırılması en büyük hedefimiz. Ülkemiz için çok önemli olan bu dev yatırımda bizlere inanan ve destek veren, Türk bankacılığının gücünü bu proje ile tekrar herkese kanıtlayan konsorsiyum üyesi bankalara ve değerli yöneticilerine gönülden teşekkür ederiz.”