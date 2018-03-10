Galataport projesinde ÇED süreci başladı; sıra denizi kazmaya geldi

Doğuş Grubu ile Bilgili Holding ortaklığındaki Galataport projesinde şimdi de denizde dip taraması yapılacak. Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci dün başladı. Projede denizden 500 bin metreküp malzeme çıkarılarak Marmara Denizi açıklarında uygun bir boşaltım alanına dökülecek. Maliyeti 9 milyon 700 bin lira olacak.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Karaköy ve Tophane’yi birbirine bağlayan bölgede planlanan tartışmalı Galatport Projesi kapsamında Karaköy Sahili’nin 1200 metrelik şeridinde otel, restoran, cafe ve mağazalar yapılacak. Önce limanın Karaköy bölgesinde bulunan tek ve iki katlı yolcu kabul ve pasaport işlemlerinin yapıldığı eski binalar ve antrepoların yıkım işi tamamlanmıştı. Daha sonra yenileme ve güçlendirme yapılması planlanan tarihi Karaköy Ana Yolcu salonu da yıkıldı. Ardından, yolcu salonunun komşuluğunda bulunan 1’inci derece tarihi bina olan Paket Postanesi aynı proje kapsamında yıkılmıştı. Yıkımlar kamuoyunda tepkiye neden olmuştu.

Malzeme taşınacak

Şirket şimdi de “Salıpazarı Kruvaziyer Limanı 500 Bin Metreküp Denizel Kökenli Malzemenin Dip Taraması” proje tanıtım dosyasını hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuru yaptı. Dosyada “Yenileme çalışmaları kapsamında deniz üzerinde yer alan bu binaların yıkım işlemleri yapılmakta ve karayolu ile taşınmaktadır. Ancak bu binaların altında kalan doğal zemin ve zemin altı alanlar denizel kökenli ve halen deniz ile irtibatlı durumdadır. Bu nedenle bu bölgede yer alan 500 bin m3 denizel kökenli malzeme, taranacak olup Marmara Denizi açıklıklarında bulunan uygun bir dökü alanına taşınarak, dökülecektir” denildi.

Dosyaya göre proje alanı içerisindeki platformların altında kalan 500 bin metreküp denizel kökenli malzemenin dip taranması yapılacak ve Marmara Denizi açıklıklarında bulunan bir dökü alanına taşınacak. Bu uygulamanın maliyeti ise 9 milyon 700 bin TL.