Galataport ihalesi bugün yapılacak

Karaköy'den Tophane'ye kadar olan 1200 metrelik sahil şeridi ve yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda alışveriş merkezleri, oteller ve liman yapım-işletimini kapsayan Galataport, diğer adıyla Salıpazarı Liman Sahası'nın özelleştirme ihalesi başkentte yapılacak. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan (ÖİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ihale bugün saat 16.45'te ÖİB İhale Salonu'nda gerçekleştirilecek.



3.5 milyar dolarlık teklif iptal edilmişti



Galataport ilk olarak 2005'te görücüye çıktığında ihaleyi İsrailli işadamı Sami Ofer ile işadamı Mehmet Kutman'ın ortaklığındaki Royal Caribbien konsorsiyumu, 3 milyar 538 milyon Euro'luk en yüksek teklifiyle kazanmıştı. Ancak ihale Danıştay tarafından iptal edilmişti.



5 firma teklif verdi



Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait daha önce "Galataport" adıyla ihaleye çıkılan Salıpazarı Liman Sahası'nın 30 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirme ihalesine katılmak üzere teklif veren firma ve ortak girişim grupları şöyle:

-Doğuş Holding A.Ş.,

-Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.,

-Polimeks-Folkart-Sembol Ortak Girişim Grubu,

-Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.,

-Global Yatırım Holding A.Ş.-Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.-Delta Proje İnşaat Turizm ve Sanayi A.Ş. Ortak Girişim Grubu



Nargileciler gidecek



Öte yandan Galataport’un yeni imar planına göre, “imar planına aykırı” olduğu tespit edilen Tophane'deki nargileciler gidecek, onlardan boşalan alan halka açık meydana dönüştürülecek.

Yaklaşık 1200 metrelik sahil şeridine 10 metre eninde dolgu alanı da yapılacak. Salıpazarı Rıhtımı'ndaki mevcut antrepolar da ihaleyi kazanan şirket tarafından yıkılabilecek.



'Mimar Sinen Üniversitesi yıkılmayacak'



ntvmsnbc'de yer alan habere göre, yetkililer, proje kapsamında yıkılmayacak yapılar arasında İstanbul Modern ile Mimar Sinan Üniversitesi’nin de yer aldığını söylediler. Bir yetkili, “Mimar Sinan Üniversitesi’nin binasıyla ilgili bir müze projesi var. Bu hayata geçecek” dedi.

Liman alanında tarihi eser olarak tescilli Genel Müdürlük binası, yolcu terminali, Çinlihan ve Paket Postanesi de yine proje içinde korunacak binalar olacak.

Konaklama ve dinlenme tesislerini kapsayan turizm merkezi de yer alacak projede, alışveriş merkezleri ve restoranlar inşası da planlanıyor.