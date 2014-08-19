Galataport ÇED toplantısı protesto edildi

İstanbul Kent Savunması, Doğuş Grubu'nun 2013'te ihalesini aldığı Galataport projesinin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını Karaköy Yolcu Salonu'nda protesto etti. Grup, 'Sermaye defol, İstanbul bizimdir' ve 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı.

Radikal’den Elif İnce’nin haberine göre, Mimarlar Odası'nın avukatı Can Atalay, toplantının yapılamadığı yönünde tutanak tutularak ÇED raporunu hazırlayan şirketin yetkilileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince imzalanmasını talep etti. Salonda tartışma hala devam ediyor.