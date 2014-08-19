T24 LogoT24 Logo
Gündem

Galataport ÇED toplantısı protesto edildi

İstanbul Kent Savunması'nı oluşturan gruplar, Galataport projesinin Karaköy'de yapılan ÇED toplantısını protesto etti

19 Ağustos 2014 15:48

İstanbul Kent Savunması, Doğuş Grubu'nun 2013'te ihalesini aldığı Galataport projesinin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısını Karaköy Yolcu Salonu'nda protesto etti. Grup, 'Sermaye defol, İstanbul bizimdir' ve 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı.

Radikal’den Elif İnce’nin haberine göre, Mimarlar Odası'nın avukatı Can Atalay, toplantının yapılamadığı yönünde tutanak tutularak ÇED raporunu hazırlayan şirketin yetkilileri ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince imzalanmasını talep etti. Salonda tartışma hala devam ediyor.

 

ETİKETLER

galataportçedprotestohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24