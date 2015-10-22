Benfica başladı, Galatasaray bitirdi: 2-1

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, C Grubu'ndaki 3. maçında Benfica ile karşı karşıya geldi.

Henüz 2. dakikada geriye düşen Galatasaray, Selçuk İnan ve Alman golcüsü Podolski'nin attığı gollerle Benfica'yı 2-1 mağlup ederek, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında evinde Atletico Madrid'e 2-0 yenilirken, ikinci maçında ise Kazakistan temsilcisi Astana ile 2-2 berabere kaldı.

Benfica ise grupta oynadığı iki maçtan da galibiyetle ayrıldı. İlk maçında Astana'yı 2-0 yenen Benfica, ikinci karşılaşmada ise Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

Galatasaray-Benfica maçının 11'leri

Galatasaray: Muslera, Sabri, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Bilal, Selçuk, Podolski, Sneijder, Yasin, Umut



Benfica: Julio Cesar, Silvio, Luisao, Jardel, Eliseu, Samaris, Almeida, Gaitan, Guedes, Jonas, Jimenez

Canlı anlatım

Karşılaşma Benfica takımı futbolcularının vuruşu ile başladı.

2. dakikada Jonas Goncalves'in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Nico Gaitan son çizgiye inerek Aurelien Chedjou'yu geçiyor ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaparak topu filelere gönderiyor. 0-1

4. dakikada sol kanattan gelişen Benfica atağında Eliseu son çizgiye inmeden yerden ortasını gönderiyor ancak savunmamız bu topu karşılıyor.

7. dakikada hızlı gelişen atakta Sabri içeri ortaladı, Umut Bulut için ofsayt bayrağı kalktı.

10. dakikada Wesley Sneijder'in pası ile topla buluşan Bilal ceza yayı sol çaprazında rakibi Goncalo Guedes'in müdahalesi ile yerde kalıyor. Temsilcimiz bu noktadan serbest vuruş kullanacak.

11. dakikada kullanılan serbest vuruşta Wesley Sneijder doğrudan kaleyi düşünüyor ancak kaleci Julio Cesar sol köşeye uzanıyor ve bu topu kontrol ediyor.

15. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Wesley Sneijder ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Bu noktada gelen topa yükselen Hakan Balta kafa vuruşunu yapıyor ve yükselen top uzak köşeye doğru yöneliyor ancak kaleci Julio Cesar gole izin vermiyor.

16. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Lukas Podolski ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak top savunmaya çarparak dışarı gidiyor.

18. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Bilal'in vuruşunda ceza sahası içinde Andre Almeida topa elle müdahale ediyor ve hakem William Collum'un kararı penaltı.

19. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Selçuk İnan düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e taşıdı.

21. dakikada ceza sahası sol çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Nico Gaitan ortasını ceza sahası içi sol çaprazına doğru gönderiyor. Bu noktada topla buluşan Raul Jimenez vuruşunu yapıyor ancak hakem William Collum, Raul Jimenez'in pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ediyor.

26. dakikada sağ kanattan gelen Benfica'da Gaitan ceza alanı dışından sert vurdu, top kaleci Muslera'da kaldı.

29. dakikada Sabri'nin havadan pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Lukas Podolski rakibinin üzerinden topu aşırtarak pozisyonunu düzeltiyor ve vuruşunu yapıyor ancak top sol tarafa doğru falso alıyor ve kaleden uzaklaşıyor.

33. dakikada Aurelien Chedjou'nun savunmadan ileri doğru havadan uzun pası ile ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Lukas Podolski ceza sahasına giriyor ve sol ayağının dışı ile yerden vuruşunu yaparak kaleci Julio Cesar'ın bacaklarının yanından topu filelerle buluşturuyor. 2-1

38. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Raul Jimenez yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmadan geri geliyor.

40. dakikada ceza sahası sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Nico Gaitan doğrudan kaleyi düşünüyor ancak Muslera üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

42. dakikada ceza sahası sol çaprazına sokulan Eliseu yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

44. dakikada sol kanattan gelişen atağımızda Lionel Carole'ün yerden pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Lukas Podolski sol ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ancak top kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

48. dakikada ceza sahasına sokulan Nico Gaitan pasını ceza yayı içerisindeki arkadaşı Jonas Goncalves'e gönderiyor. Jonas bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak Muslera sağ köşeye uzanarak bu topu kontrol ediyor.

49. dakikada Sabri'nin pası ile ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Wesley Sneijder bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak savunmadan seken top sağ direğe çarparak oyun alanına geri geliyor.

51. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Wesley Sneijder ortasını ön direğe doğru gönderiyor. Gelen topa hareketlenen Hakan kafa ile pasını altıpas alanına indiriyor. Bu noktada bulunan Umut Bulut vuruşunu yapıyor ancak kaleci Julio Cesar gole izin vermiyor.

53. dakikada ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Jonas Goncalves çok sert vuruyor ancak top sağ kale direğinin hemen üzerinden dışarı gidiyor.

57. dakikada Nico Gaitan'ın pası ile ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Raul Jimenez yerden vuruyor ancak Muslera üzerine gelen bu topu rahatlıkla kontrol ediyor.

59. dakikada Yasin Öztekin oyundan alınırken yerine Olcan Adın oyuna dahil oluyor.

59. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Nico Gaitan yerden vuruşunu yapıyor ancak top savunmamızdan geri geliyor.

66. dakikada Sabri'nin pasında Wesley Sneijder topu ceza sahası sağ çaprazındaki arkadaşı Lukas Podolski'ye bırakıyor. Podolski bekletmeden çok sert vuruyor ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.Podolski'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şut, az farkla auta çıktı.

69. dakikada Raul Jimenez pasını Jonas Goncalves'e vererek hemen içeri kaçıyor. Ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Jonas bekletmeden yerden vuruşunu yapıyor ancak top takım arkadaşı Jimenez'e çarparak kalenin üzerinden dışarı gidiyor.

70. dakikada Hakan Balta, rakibi Nico Gaitan'a yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

72. dakikada ceza sahası sağ çaprazına sokulan Sabri ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor ancak savunma bu topu karşılıyor.

77. dakikada Umut Bulut yerini Burak Yılmaz'a bıraktı.

Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, gruptaki ilk galibiyetini aldı.