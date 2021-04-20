Doğan Holding'in yenilenebilir enerji şirketinin halka arzına 8 kat fazla talep geldi

Galata Wind Enerji A.Ş. halka arzı kapsamında 15-16 nisan tarihleri arasında talep toplama işlemleri tamamlandı. Şirketin halka arzına toplam 1,1 milyar TL talep geldi.

Doğan Holding'in yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketinin halka arzında toplam tahsisat 133,7 milyon TL olarak planlanmıştı. Ancak kurumun halka arzına planlanandan 8 kat fazla talep geldi. Şirketin halka arz edilen 133.697.870 TL değerli nominal değerin yüzde 20'sine denk gelen ek 26.739.570 TL nominal değerli payların da satışı yapıldı.

Böylece toplam 160.437.440 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşmiş oldu. Şirketin halka arz büyüklüğü ise bu satışların ardından 811.018.951 TL oldu.

Pay fiyatının 5,06 TL olarak belirlendiği halka arza gelen talep, yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 12,6 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının 8,5 katı oldu. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat tutarının da 4,3 katı fazla talep gelirken, Şirket çalışanlarına ayrılan tahsisat tutarına 1,4 katı talep geldi.

Yurt dışı yatırımcılardan 8,5 kat fazla talep

Halka arz edilen 133.697.870 TL değerinde payın yüzde 10'una denk olan 13.369.787 TL nominal değerli paylar yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. 16 yurtdışı kurumsal yatırımcıdan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan 113.804.836 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Gerçekleşen satışlarda ek satış dahil toplam 39.146.736 TL nominal değerli 198.082.484 TL değerinde satış yurtdışı kurumsal yatırımcılara satıldı. Yabancı yatırımcıların nihai satışlardan aldığı paylar ise halka arz büyüklüğünün yüzde 24,4'ü.

Halka arzda, Goldman Sachs ve Norges Bank Investment Management yüzde 5'in üzerinde pay aldı.

Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş yaptığı açıklamada "Galata Wind Enerji’nin halka arzının, ülkemizdeki enerji dönüşümü sürecine olumlu katkıda bulunacağına inanıyorum. Galata Wind Enerji şirketimizin halka arzı sürecini yöneten başta Garanti BBVA Yatırım olmak üzere, tüm konsorsiyum üyelerine ve destek veren tüm iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şirketin konsorsiyum liderliğini üstlenen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder ise yaptığı açıklamada "Uzun bir sürenin ardından ilk kez tüm halka arz büyüklüğüne yakın bir yabancı talebiyle karşılaştık. Bununla beraber bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yaparak daha fazla yatırımcıya ulaşmayı ve kurumsal yatırımcılara tahsisat ayırarak onların da bu halka arza katılmalarına olanak sağlayabildiğimiz için mutluyuz" dedi.