Galata Kulesi'nde 'kadına şiddet' turuncusu

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA) GALATA Kulesi \'kadına şiddet\' farkındalığı için turuncu renge büründü. Galata Kulesi, \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü\' nedeniyle 24-26 Kasım günleri arasında, kadına şiddetle mücadelenin sembol rengi olan turuncu ile aydınlatılıyor. \'Turuncu Galta Kulesi\' yoğun ilgi görüyor.

\'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslarası Dayanışma Günü\'nde farkındalık oluşturmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul\'un simge yapılarından biri olan Galata Köprüsü\'nü kadına şiddetle mücadelenin sembolik rengi olan turuncu ile aydınlattı. Tarihi kule 24 Kasım Cuma akşamı turuncu renge bürünürken, 26 Kasım Pazar sabahı güneş doğana dek turuncu renk ile aydınlatılacak.

\'TURUNCU GALATA KULESİ\' İLGİ ODAĞI OLDU

Cumartesi akşam vakit geçirmek için Galata Kuledibi\'ne gelenler, turuncu aydınlatma ile farklı bir görünüm kazanan Galata Kulesi\'ne yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar ve turistler \'turuncu Galata Kulesi\' ile bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

(FOTOĞRAFLI)