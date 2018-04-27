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Galata Kulesi'nde görsel şölen

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Gençlik Festivali'nin tanıtımı için Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisi ilgi çekmeye devam ediyor

27 Nisan 2018 01:18

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Gençlik Festivali\'nin tanıtımı için Galata Kulesi\'nde yapılan video mapping gösterisi ilgi çekmeye devam ediyor. Vatandaşların cep telefonlarıyla kayıt etmeye çalıştıkları gösteri 10 gün boyunca 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek. 
Bu yıl, 3\'ncüsü yapılacak olan İstanbul Gençlik Festivali\'nde konser, eğlence, kültür-sanat, bilim-teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve e-oyunların da aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek. 2-6 Mayıs tarihinde yapılacak olan festivalin tanıtımı amacıyla tarihi Galata Kulesi\'nde video mapping gösterisi yapıldı. Tarihi kulenin duvarlarına yansıtılan görsel şova İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Işık ve renk oyunlarını keyifle izleyen vatandaşlar, bu anları ölümsüzleştirmek için de cep telefonlarıyla kayıt yaptılar. Gösteri, 10 gün boyunca, 21.00-00.00 saatleri arasında izlenebilecek.

VİDEO MAPPİNG
Mimari yapılara uygun olarak tasarlanan animasyon videosunun projeksiyonların geniş ekrana verilmesiyle oluşan görsel şölen. Yapılan animasyona belli bir perspektif verilerek 3d algısı oluşturuluyor. 
(FOTOĞRAF)

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