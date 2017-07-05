Galata Kulesi'nde çatlak riski!

Galata Kulesi’ne yaklaşık 3 metre mesafede süren inşaatın çevredeki binaların yanı sıra tarihi yapıya da zarar verdiği ileri sürülüyor.

Devam eden inşaatın temel çalışmaları sırasında Galata Kulesi’ne bakan tarafa perde beton döküldü. Ancak iş makinesinin ve matkaplı çalışmaların zemindeki taşları kırarken oluşturduğu titreşimler nedeniyle yan binalarda çatlaklar oluştu.

Evinde derin çatlaklar oluşan tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer, dava açmak için bilirkişiye başvurdu. Hazırlanan bilirkişi raporunda inşaattın Tuncer’in evine zarar verdiği ortaya çıktı. Tuncer hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek “İlgili tüm kurumlara başvurduk. Belediyeler dahil, kimse doğru düzgün ilgilenmedi. Galata Kulesi’nin de tehlikede olduğunu düşünüyorum. Galata Kulesi’nin temelinde çatlaklar olduğu söyleniyordu. Bu sarsıntılar çatlakları büyütmüş olabilir. UNESCO’ya da başvuracağız” dedi.

Tuncer çiftinin mahkemeye sunmak için aldıkları bilirkişi raporunda şu tespitlere yer verildi: “Binanın bitişindeki inşaat alanında kuyu temeli komşu duvarında ciddi hasar mevcut. Kuyu temel ciddi hasarlar verdi. Sonraki gün veya günlerde de kuyu temel çalışması sırasında çok daha fazla hasarın ouşması kaçınılmaz.