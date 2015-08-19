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Galata Köprüsü'nde şüpheli paket alarmı

Köprü, kısa süreliğine Eminönü-Karaköy istikametinde araç trafiğine de kapatıldı

19 Ağustos 2015 02:08

Galata Köprüsü üzerinde yürüyen bazı vatandaşlar, köprünün Karaköy ayağında kaldırıma bırakılmış bir ayakkabı kutusu görünce, bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaldırımı şeritle kapattı. Köprü, kısa bir süreliğine Eminönü-Karaköy istikametinde araç trafiğine de kapatıldı. 

NTV'de yer alan habere göre, olay yerine çağrılan bomba imha uzmanı polis, kutuyu fünye yardımıyla patlattı. Patlama sonucu, içi boş olduğu belirlenen kutu tamamen parçalandı. Galata Köprüsü de yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.

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