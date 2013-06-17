Galata Köprüsü'nde polis müdahalesi

Galata Köprüsü girişinde polisler köprüyü araç trafiğine kapatan göstericilere müdhale etti.

Galata Köprüsü'nü trafiğe kapatan göstericileri polis biber gazı kullanarak dağıttı. Polis müdahalesinin ardından yol trafiğe açıldı. Biber gazından çevredeki iki küçük çocuk da etkilendi. Ailenin yardımına yoldan geçen bir araç yetişti. Aile araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan Karaköy'de de polis bir gruba müdahale de bulundu. Grup ara sokaklara kaçtı. Göstericilerin kurdukları barikatlar iş makinaları ile kaldırıldı.