T24 LogoT24 Logo
Gündem

Galata Köprüsü'nde polis müdahalesi

Galata Köprüsü'nü trafiğe kapatan göstericileri polis biber gazı kullanarak dağıttı

17 Haziran 2013 03:53

Galata Köprüsü girişinde polisler köprüyü araç trafiğine kapatan göstericilere müdhale etti.

Galata Köprüsü'nü trafiğe kapatan göstericileri polis biber gazı kullanarak dağıttı. Polis müdahalesinin ardından yol trafiğe açıldı. Biber gazından çevredeki iki küçük çocuk da etkilendi. Ailenin yardımına yoldan geçen bir araç yetişti. Aile araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan Karaköy'de de polis bir gruba müdahale de bulundu. Grup ara sokaklara kaçtı. Göstericilerin kurdukları barikatlar iş makinaları ile kaldırıldı.

ETİKETLER

galata kulesipolismüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24