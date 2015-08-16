Galata Köprüsü'nde balıkçılara bir garip saksı operasyonu: Koyan da, kaldıran da bilinmiyor!

Galata Köprüsü tırabzanlarına bir uçtan bir uca yerleştirilen çiçek saksıları sadece bir gece kaldıktan sonra, sabaha karşı operasyonuyla kaldırıldı. Saksıları koyan da kaldıran da bilinmiyor ancak oltacıların balık tutmalarına engel olmak için konuldukları ve gösterilen tepki sonrası kaldırıldığı kesin...

Doğan Haber Ajansı'ndan Zeki Günal ve Mehmet İlkay Özer'e konuşan amatör balıkçılar saksı operasyonunun köprünün altındaki restoran ve işyerleri sahiplerinin talebi üzerine belediye görevlileri tarafından yapıldığına inanıyor.

Bu nedenle eylem planlayan oltacı balıkçılardan biri dövizini bile hazırlayıp kendi gibi amatör balıkçılarla paylaştı. O dövizde şöyle yazıyordu:

"İstanbul’da son ağaç kuruduğunda

Son kuş öldüğünde

Galata’da balık tutan adamlar bittiğinde

Paranın yenilemeyecek bir şey olduğunu anlayacaksın

Ey büyükşehir belediyesi.#direngalata"

Saksıların tırabzanlardan kaldırıldığı sabahın ilk ışıklarıyla köprüdeki yerlerini almaya başlayan balıkçılar sonuçtan memnun olduklarını söyledi. Onlardan biri 42 yıldır Galata köprüsünde balık tuttuğunu söyleyen Suat Utmar, "Ben yıllardır burada balık tutuyorum dinleniyorum. Bu benim hobim, yıllardır hiç böyle problem yaşamadık sadece demirler boyandığında bir gün izin verilmiyordu. O normal bir şey ama çiçek dizmekteki gaye ne anlayamadım" dedi.

32 yıldır oltasıyla Galata köprüsü’ne gelen üzerinde Mustafa Bıçakcı da "Çiçeklerin ne için konulduğunu bilmiyorum. Tepki olunca çiçekler kaldırılmış Karaköy’den Eminönü’ne kadar yapılmıştı bu tarafa da yapacaklardı. Bu tarafa yapamadılar. Tahminen rant işi var bu işin içinde. Çiçekler kaça geldi? Belediye de yapmış olabilir, alttaki restoranlar da olabilir. Tepki olunca anında kalktı belediye yapsa anında kalkmazdı. Belediyenin bu işten haberi olduğunu sanmıyorum. Restoranların balık tutanlarla ne sıkıntısı olduğunu bilemiyorum" diye konuştu.