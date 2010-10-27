-GALAPAGOS ADALARINDA 65 YILLIK BOMBALAR BULUNDU QUITO (A.A) - 27.10.2010 - Galapagos Adalarında balıkçılar tarafından II. Dünya Savaşı döneminde gömüldüğü sanılan yaklaşık 10 bomba bulundu. Bombaların, Büyük Okyanus'un doğusunda Güney Amerika'nın kuzeybatısı açıklarındaki Galapagos Adalarından Bartolome Adasında bulunduğu yerel bir hükümet yetkilisi tarafından açıklandı. Panama kanalının güneybatısında stratejik bir yeri olan, Ekvador'a bağlı olan adalardan Baltra Adasında II. Dünya Savaşı sırasında hükümet tarafından ABD'nin bir askeri üs kurmasına izin verilmişti. Yetkililer, bulunan bombaların halka bir tehdit oluşturmadığını, ancak tedbir olarak Ekvador donanmasına haber verildiğini belirtirken, bölgede savaş zamanından kalma başka bomba bulunup bulunmadığını saptamak için ayrıntılı arama yapılmasının düşünüldüğünü bildirdi. İngiliz doğabilimci Charles Darwin, evrim kuramına esin kaynağı olan gözlemlerini 19. yüzyılda bu adalardan bazılarında yapmıştı. Çoğu nesli tükenme tehdidi altında olan birçok biyolojik türü barındıran adaları her yıl dünyanın her yerinden binlerce turist ziyaret ediyor.