'Galaktikos' hayal mi?

Tempo24-



Pahalı yıldızları transfer ederek kadrosunda barındırdığı için bir dönem 'Galaktikos' diye adlandırılan İspanya'nın Real Madrid kulübü gibi Fenerbahçe de genellikle ünlü isimlerle anlaşıyor.



Real Madrid modeli



2000 yılının yazında 65 milyon euroluk bir transfer ücretiyle Barcelonalı Figo, Real Madrid'in yolunu tutuyordu… Perez için bu transferlerin asıl amacı futbolda yeni bir pazarlama çağı başlatmaktı… O sene Real Madrid Figo baskılı formalardan tam 12 milyon euro kâr etmişti…

Zidane'ın Real Madrid'e gelişinin yarattığı etkileri de dün gibi hatırlıyorum… Buna tam anlamıyla (Corrrier İnternational'ın deyimiyle) 'medyatik fırtına' demek mümkündü… Zizou önceleri spor gazetelerinde, ardından ekonomi gazetelerinde yer almaya başlamıştı… Fransız yıldızın gelişi çoklarına göre kısa vadeli bir yatırımdı… 77 milyon euroluk bir transfer bedeli ve oyuncuya yıllık 5,9 milyon…

Wall Street Journal transferin hesap makinesiyle gerçekleştiğini duyuruyordu, ünlü İspanyol gazetesi As ise, o dönem Real Madrid başkanı olan Perez'e övgüler yağdırıyor, 'Real'in Midas Kralı'nın kârda olduğunu dile getiriyordu… Sonrasında sizlerin de çok iyi bildiği gibi, Ramon Calderon başkanlığında da bu 'gelenek' bozulmadı; Beckham, Ronaldo, Owen, Robinho, Cassano, Canavaro, Emerson, Ruud Van Nistelrooy, Gago, Higuain ilk aklıma gelen isimler…

Fenerbahçe modeli



Aziz Yıldırım başkan olduğundan bu yana neredeyse her yıl yeni bir yıldız ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, buna karşılık ilk 11'de forma giyen bazı önemli futbolcuların gitmesine engel olamıyor. 1998 yılında başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın en büyük özelliklerinden birisi, milyon dolarlar ödeyerek getirdiği futbolcuların takıma yarar sağlamasını gözetmesi kadar ünlü olmasına da dikkat etmesiydi.



Yıldırım döneminde dünyanın önde gelen çok sayıda futbol yıldızı Sarı-Lacivert formayı giydi. Bunlar arasında Hırvat Milan Rapaiç, Ukraynalı Sergei Rebrov, İsveçli Kennet Andersson, Arjantinli Ariel Ortega, Hollandalı Pierre van Hooijdonk, Brezilyalı Alex de Souza, İsrailli Haim Revivo, Ganalı Stephen Appiah, Fransız Nicolas Anelka, Sırp Mateja Kezman ve Brezilyalı Roberto Carlos, Emre Belözoğlu ve son olarak İspanyol Daniel Güiza yer alıyordu.



Ne var ki pahalı yıldızları transfer ederek kadrosunda barındırdığı için bir dönem 'Galaktikos' diye adlandırılan İspanya'nın Real Madrid kulübü gibi genellikle ünlü isimlerle anlaşan Fenerbahçe, bu oyunculardan bazılarıyla istemeye istemeye yollarını ayırmak zorunda kaldı.



Dünyaca ünlü futbol yıldızı Roberto Carlos transfer edilirken birkaç yıl daha takımda kalması istenen genç yetenek Tuncay Şanlı, Premier Lig ekiplerinden Middlesbrough'nun transfer teklifini geri çevirmemişti. Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico'nun geldiği sezon olan 2006-07'de de Fransız futbolcu Nicolas Anelka, tüm ısrarlara rağmen İngiltere Premier Ligi takımlarından Bolton'la söz kesmişti.



Fenerbahçe, Euro 2008'de İspanya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan İspanyol hoca Luis Aragones'le anlaşma sağlayarak hedefleri biraz daha yükseltti. Ancak şimdi de çok şey bekleyip, neredeyse hiç yararlanamadığı ve yıldız kategorisinde değerlendirilen bir oyuncusunu daha kaybetmek üzere. PSV Eindhoven'da parlayan, Chelsea ve Atletico Madrid formaları giyen Sırp golcü Mateja Kezman'a bugünlerde kulüp aranıyor.

