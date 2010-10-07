-GAILLARD: ''PLATİNİ'NİN DURUMU İYİ'' JOHANNESBURG (A.A) - 10.07.2010 - Güney Afrika'da hastaneye kaldırılan UEFA Başkanı Michael Plati'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. UEFA Sözcüsü William Gaillard, başkent Johannesburg'da Pigalle adlı restoranda yemek yerken bayılan Plati'nin, hastanedeki testlerinin iyi olduğunu söyledi. Fransız futbol adamı Platini'nin bilincinin yerinde olduğunu belirten Gaillard, ''Plati'nin sağlık durumu iyi'' dedi. Öte yandan, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilen Platini'nin kalp krizi geçirmediği, sadece bayıldığı iddia edildi.