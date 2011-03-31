Gagarin, yanlış yere inmiş!

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Sovyetler Birliği yetkililerinin, Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 1961'de uzaya yaptığı tarihi yolculuğuyla ilgili yalan söyledikleri ileri sürüldü.Rusya'da yayımlanan "Dünyayı Değiştiren 108 Dakika" adlı kitapta Gagarin ile ilgili bazı iddialara yer verildi. Kitaba göre, Sovyet yetkililer Gagarin'in Dünya'ya inmesi gereken yerin 200 mil uzağına indiği gerçeğini herkesten gizledi.Gagarin'in uzaya çıkışının 50. yıldönümünün arifesinde piyasaya sürülen kitapta yazılanlara göre, bilim adamlarının Gagarin'in inmesi gereken yeri yanlış hesaplamasından dolayı Rus kozmonot Moskova'nın 500 mil güneyine ayak bastığında hiç kimse kendisini karşılamadı. Sovyet bilim adamlarının yanlış hesabı yüzünden yanlış yere inen Gagarin, yetkililere yerini bildirmek için iletişim aracı aramak zorunda kaldı.Rus gazeteci Anton Pervushin'in kaleme aldığı kitapta Sovyetlerin Gagarin'in Dünya'ya nasıl indiği konusunda da yalan söylediği iddia ediliyor. Gagarin'in söylenenin aksine uzay aracı Vostok'un içinde değil paraşütle yere indiği kaydedilen kitapta, Sovyetlerin bu yalanı, bu yolculuğun dünya rekoru olarak kayıtlara geçmesi amacıyla belirlenen kurallara uyabilmek için söylediği belirtiliyor.