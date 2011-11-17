G.Afrika'da helal domuz eti tartışması

T24 -

'Rakiplerin oyunu'

Cape Town merkezli Orion adlı şirketin sahibi Patrick Gaertner, iddiaların ortaya atılmasından bu yana ölüm tehditleri aldıklarını açıkladı.Gaertner, piyasadaki rakip şirketlerin yürüttüğü bir karalama kampanyasının kurbanı olduklarını savundu.Müslümanların sahip olduğu bazı et ithalat şirketleri, mahkemeye başvurup Orion'un helal sertifikalı, yani İslami usullere göre kesilmiş et satışı yapmasının yasaklanmasını sağladı.Şirket ayrıca, Avustralya'dan getirilen kanguru ve Hindistan'dan ithal edilen manda etini, helal sertifikası veren Müslüman Yasama Konseyi adlı örgütün onayı olmadan, helal damgası vurup piyasaya sürmekle suçlanıyor.Konsey Orion ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.Şirketse, iddialara iki rakip işadamına sabotaj, şantaj ve haraç suçlamalarında bulunarak yanıt verdi.Şirket, bir miktar domuz etinin piyasaya helal damgasıyla sunulduğunu kabul ediyor. Ancak bunun, rakip şirketler tarafından para ödenen bazı çalışanları tarafından özellikle yapıldığını savunuyor.Şirket sahibi Gaertner, sonuç ne olursa olsun şirketinin adına sürülen lekeyi temizlemenin birkaç yıl alacağını söyledi.Gaertner, ölüm tehditleri aldığını ve şirketinin dağıtım araçlarına zarar verildiğini belirtti.Cape Town kenti, Güney Afrika'nın en eski Müslüman toplumuna ev sahipliği yapıyor.