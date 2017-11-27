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Ekonomi

G.Afrika not iyimserliğiyle dolar 3.90 liraya, euro 4.66 liraya geriledi

İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Güney Afrika'nın kredi notunda beklenen düşüşün gerçekleşmemesi üzerine gelişmekte olan piyasalarda artan iyimserlikle küresel piyasalarda gerileyen dolar 3

27 Kasım 2017 20:51

İstanbul, 27 Kasım (DHA) - Güney Afrika\'nın kredi notunda beklenen düşüşün gerçekleşmemesi üzerine gelişmekte olan piyasalarda artan iyimserlikle küresel piyasalarda gerileyen dolar 3.90 liraya kadar inerken, euro da parite etkisiyle 4.66 lirayı çekildi.
Kredi derecelendirme şirketleri Moody\'s ve Standard And Poors (S&P) Güney Afrika\'nın kredi notunu yatırım yapılabilir düzeylerde tuttu. Güney Afrika\'nın aynı anda iki kuruluştan birden kötü not almaktan kurtulmasının ardından, kendisinin ve Türkiye\'nin de aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı güç kazandı.
Dolar, geçen hafta ortasında 3.9824 lira çıktığı tarihi rekor düzeyden haftanın son gününü 3.95 liranın üzerinde tamamladı. Yeni haftaya 3.9425 lira ile geçen hafta kapanışın bir kuruş kadar altında başlayan dolar, gün içinde 3.89\'a kadar geriledikten sonra 3.90 - 3.91 lira aralığına döndü.
Dolar karşısında 1.17 düzeyinden 1.1929\'a kadar yükselen euro da Cuma günü 4.7024 liraya kadar çıkarak rekor tazeledi. Küresel piyasalarda 4.72 liranın üzerini gören euro yeni haftaya 4.70 - 4.71 lira aralığında başladıktan sonra 4.65 lira düzeyine geriledikten sonra 4.66 - 4.67 aralığına çıktı.
Borsa İstanbul Endeksi de yüzde 0.29 düşüşle 104 bin 721 puandan başladığı gün içinde, dövizlerdeki gerilemenin de etkisiyle artıya geçti ve 105 bin 506 puana kadar yükseldi.

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