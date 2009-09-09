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Gaffar Okkan'ın mezarına çocuklardan ziyaret

09 Eylül 2009 22:24

Diyarbakır Valiliği ile Sakarya'nın Hendek Belediyesi'nin işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında, Diyarbakır'dan gelen 50 çocuk, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya'nın Hendek İlçesi'ndeki mezarını ziyaret etti. Ellerindeki gülleri mezara bırakan minikler şehit Emniyet Müdürü için dua etti.

Diyarbakır Valiliği ve Hendek Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen geziye katılan minikler, Diyarbakır'da görev yaptığı sırada şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı. Yaşları 8 ile 14 arasında değişen Diyarbakırlı 50 çocuk Hendekli çocuklarla birlikte şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret ederek ellerindeki çiçekleri mezara bıraktı.

Diyarbakır'da görev yaptığı süre boyunca Diyarbakır halkı ile kurduğu ilişkiyle Diyarbakırlılar'ın gönlünde taht kuran şehit Ali Gaffar Okkan'ı ailelerinden dinlediklerini anlatan Diyarbakırlı minikler bu ziyareti yapmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

Diyarbakırlı çocuklar, Sakarya bölgesindeki yaşıtları olan çocuklarla birlikte akşam Hendek İlçesi'ndeki ParkShop Outlet’te birlikte yemek yiyecek. Konuk çocuklara yarın ve cuma günleri de Sakarya bölgesi gezdirilecek.
 

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