Gaffar Okkan'ın mezarına çocuklardan ziyaret

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|Diyarbakır Valiliği ile Sakarya'nın Hendek Belediyesi'nin
işbirliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında, Diyarbakır'dan gelen 50 çocuk,
şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın Sakarya'nın Hendek İlçesi'ndeki
mezarını ziyaret etti. Ellerindeki gülleri mezara bırakan minikler şehit Emniyet
Müdürü için dua etti.
Diyarbakır Valiliği ve
Hendek Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen geziye katılan minikler, Diyarbakır'da
görev yaptığı sırada şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ı unutmadı.
Yaşları 8 ile 14 arasında değişen Diyarbakırlı 50 çocuk Hendekli çocuklarla
birlikte şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret ederek
ellerindeki çiçekleri mezara bıraktı.
Diyarbakır'da görev yaptığı süre
boyunca Diyarbakır halkı ile kurduğu ilişkiyle Diyarbakırlılar'ın gönlünde taht
kuran şehit Ali Gaffar Okkan'ı ailelerinden dinlediklerini anlatan Diyarbakırlı
minikler bu ziyareti yapmaktan mutluluk duyduklarını
belirttiler.
Diyarbakırlı çocuklar, Sakarya bölgesindeki yaşıtları olan
çocuklarla birlikte akşam Hendek İlçesi'ndeki ParkShop Outlet’te birlikte yemek
yiyecek. Konuk çocuklara yarın ve cuma günleri de Sakarya bölgesi
gezdirilecek.