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Gaffar Okkan'ın koruma polisi 'FETÖ'den tutuklandı

Sukiast sırasında yaralanan M.D'nin malulen emekliye ayrıldığı belirtildi

25 Eylül 2017 19:57

Eskişehir'de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan 15 kişinden birinin, Diyarbakır’da öldürülen İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın motosikletli koruma polislerinden M.D. olduğu bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik geçen 14 Eylül’de Eskişehir kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 kişi gözaltına alındı.

Götürüldükleri KOM Şubesi’nde sorguları tamamlanan 15 kişinin tamamı geçen 19 Eylül’de çıkarıldıkları mahkeme tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklananlar arasında malulen emekli olan polis memuru M. D.’nin de olduğu belirtildi. M. D.’nin 24 Ocak 2001 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’a yapılan suikast sırasında motosikletli koruma ekibinde yer aldığı ve olayda yaralandığı, 2009 yılında da malulen emekliye ayrıldığı belirtildi.

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