Gaffar Okkan, 15 yıl önce öldürüldüğü yerde anıldı

Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın Emniyet Müdürlüğü binasından ayrıldıktan hemen sonra Şehitlik Semti Sezai Karakoç Bulvarı’nda makam aracının içinde silahlı saldırı sonucunda öldürülmesinin üzerinden 15 yıl geçti.

Gaffar Okkan ile aynı saldırıda hayatını kaybeden polis memurları Sabri Kün, Atilla Durmuş, Selahattin Baysoy, Mehmet Kamalı ve Mehmet Sepetçi için saldırının gerçekleştirildiği Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda anma töreni yapıldı.

Şehitlerin öz geçmişinin okunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.

Törene katılanlar, şehitlerin anısına yapılan anıta karanfiller bıraktı.

Polisevinde devam eden anma programda konuşan İl Emniyet Müdürü Adnan Taşdan, görevine ve hizmetine gönülden bağlı olanların gönüllerde yaşadığına bugün bir kez daha şahit olduklarını söyledi.

Taşdan, olayın gerçekleştiği günden bu zaman kadar geçen sürede Diyarbakır halkının da şehitleri unutmadığını ve özellikle Okkan'a karşı sevgi ve saygısını her zaman devam ettiğini gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sayın müdürümüzün Diyarbakır'da görevde kaldığı süre içinde gece gündüz demeden halkın memnuniyeti için yapmış olduğu çalışmalar bugün hala Diyarbakır halkının dilinde ve hafızalarında yer almaktadır. Güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde halk desteğinin ne kadar etkili olduğunun bilincinde olan biz polislere değerli ağabeyimin yıllar önce bunu başarmış olması halen ilham kaynağı olmaktadır. Ülkemizin birlik ve beraberliği için verdiğimiz mücadelede Diyarbakır halkının yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç vermektedir."

Törene emniyet müdür yardımcıları, şehit yakınları, polis memurları, "Ali Gaffar Okkan" isimli çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Gaffar Okkan, 18 temmuz 1998'de, kızını ve eşinin Diyarbakır'a gezdirirken...