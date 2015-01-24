Gaffar Okan ölümünün 14. yılında anıldı

Diyarbakır’da 24 Ocak 2001 tarihinde düzenlenen suikastta öldürülen Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy için olayın yaşandığı merkez Yenişehir İlçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda anma etkinliği düzenlendi.

Caddeye Okkan posterlerinin asıldığı etkinliğe AKP Diyarbakır milletvekilleri Oya Eronat, Mine Lök Beyaz, Cuma İçten’in yanı sıra Vali Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürü Halis Böğürcü, polisler ve Okkan’ın kuzeni Neziha Yükselen ile çok sayıda kişi katıldı.

DHA’da yer alan habere göre, olay yerine karanfiller bırakılırken, dualar okundu. Okunan dualara vatandaşlar pencere ve balkonlardan eşlik etti. Törende konuşan Milletvekili Oya Eronat, Gaffar Okkan’la tanışamadığını ancak kent halkı tarafından büyük bir sevgiyle sevildiğini söyledi. Eronat, şöyle konuştu:

“Okkan’ın cenazesi evimin önünden geçerken yüz binlerin nasıl kendiliğinden bir araya geldiğine şahitlik ettim. Bu kalabalığa özel bir çağrı yoktu, bu kalabalık tamamen halktan oluşmuştu, beyaz leçekli (tülbentli) kadınların polis selamı vererek cenazeyi uğurlarlarına tanıklık ettim. Evimdeki vazodaki çiçekleri alıp cenazeye attım. Gaffar Okkan bu şehre ne yapmıştı? Bu şehri tamamen sükunete kavuşturmamıştı. Bu şehirdeki terörü, kapkaçı, hırsızlığı sona erdirmemişti ama Ali Gaffar Okkan bu şehrin halkını sevmişti. 14 yıl geçmesine rağmen bu kentte ve hatta ilçelerde birçok esnafın dükkanında Okkan’ın fotoğraflarını görebilirsiniz. Aileler hala çocuklarına onun adını veriyor. Biz Diyarbakır halkına yaptığı katkılardan dolayı, polise bakışı değiştirdiği için rahmetle anıyoruz.”

Vali Hüseyin Aksoy, Okkan’ın öldürüldüğü 2001 yılında İçişleri Bakanlığ’ında görevli olduğunu belirterek, ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldıklarını söyledi. Aksoy şöyle konuştu:

“Halkın huzur ve güvenliği için barış ve huzur ortamı içerisinde yaşam sürmesi için özveriyle çalışan emniyet, jandarma teşkilatımız bir çok noktada şehit veriyor. Ali Gaffar Okkan ve beraberindeki arkadaşlar Diyarbakır halkıyla bütünleşmiş ve halk tarafından çok farklı bir noktaya taşınmış. Onların şehit edilmesinden sonra kent halkı çocuklarına şehit müdürümüzün adını vermek suretiyle ona karşı olan sevgilerini göstermişlerdir. Ülkenin birliği, halkın huzuru için şehit olan emniyet müdürümüz ve beraberindeki polis memurlarımızı rahmetle anıyorum.”

Daha sonra protokolde bulunanlar ve anmaya katılanlar tören alanına bırakılan anı defterini imzalarken, Gaffar Okkan’ın fotoğrafına karanfil bırakıldı. Törenin ardından Ulu Camii’de mevlit okutuldu.

Hendek’te mezarı başında anıldı

Ali Gaffar Okkkan ölümünün 14’üncü yıldönümünde memleketi memleketi Sakarya Hendek’te mezarı başında anıldı.

Sakarya Emniyet Müdürü Osman Babaoğlu, Hendek Belediye Başkanı Ali İnci polis müdürlerinin katıldığı anma töreninde, Gaffar Okkan’ın eşi Zerrin ve kızı Sezin Okkan, protokol üyeleri ve polislerin yanında Diyarbakır’dan gelen ‘Gaffar Okkan’ adını taşıyan 102 çocuk da hazır bulundu.

Törende konuşan Diyarbakırlı çocuklardan Ali Gaffar Baran, Gaffar Okkan’ın çocuklara sevgisinin çok büyük olduğunu duyduklarını ve törende duygulu anlar yaşadıklarını söyledi. Baran, “Güzel bir insan. Görmedik ama biz videolarını izledik, araştırdık. Güzel bir insan. Çocuklara sevgisi çok büyük” dedi.