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Gaffar Okan davası 9 yıl sonra sonlandı

Hizbullah üyesi Bedran Salamboğa 1993-1998 arasında 3 kişinin Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili hakkında beraat kararı verilmişti.

08 Nisan 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'da 1993-1998 yıllarında 3 kişinin öldürülmesine ilişkin hakkında beraat kararı verilen terör örgütü Hizbullah üyesi Bedran Salamboğa hakkında, ''anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs'' suçundan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 146/1 maddesi uyarınca ''müebbet hapis cezası'' verildi. Sağlam, eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın şehit edildiği suikast içerisinde yer alan isimlerden.





Emniyet Müdürü Okkan ve 5 korumasının, 24 Ocak 2001'de emniyet müdürlüğü binasına 300 metre uzaklıkta çapraz ateşe tutularak şehit edildiği suikastta, tetiği çekenler arasında yer alan Bedran Salamboğa ve iki sanık hakkında açılan dava 9 yıl sonra tamamlandı. Diyarbakır 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklardan Bedran Salamboğa ve avukatı katıldı.


Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Salamboğa hazır bulundu. Salamboğa, yaptığı son savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ''60 gün gözaltında kaldım. İşkence gördüm. Halen işkencenin sıkıntılarını çekmekteyim. Benim maruz kaldığım işkenceleri kim görse, tüm suçlamaları kabul ederdi'' iddiasında bulundu.


Mahkeme heyeti, Üçkuyu köyünde 20 Aralık 1998'de Şeyhmuz Filiz'in öldürülerek cesedinin Dicle Nehri Fakülte Köprüsü altına gömülmesi ve 10 Eylül 1993'de bir minibüsün durdurularak içerisindeki Ramazan Deniz ve Haydar Aslan'ın öldürülmesi eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açılan sanık Salamboğa hakkında ''atılı suçun sabit olmadığı'' gerekçesiyle beraat kararı verildi.


Bedran Salamboğa, ''anayasal düzeni zorla deĞiştirmeye teşebbüs'' suçundan eylemine uyan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 146/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ceza, sanığın yargılama esnasındaki olumlu davranışları göz önüne alınarak müebbet hapse çevrildi.

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