Gaffar Okan davası 9 yıl sonra sonlandı

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Emniyet Müdürü Okkan ve 5 korumasının, 24 Ocak 2001'de emniyet müdürlüğü binasına 300 metre uzaklıkta çapraz ateşe tutularak şehit edildiği suikastta, tetiği çekenler arasında yer alan Bedran Salamboğa ve iki sanık hakkında açılan dava 9 yıl sonra tamamlandı. Diyarbakır 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklardan Bedran Salamboğa ve avukatı katıldı.Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Salamboğa hazır bulundu. Salamboğa, yaptığı son savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, ''60 gün gözaltında kaldım. İşkence gördüm. Halen işkencenin sıkıntılarını çekmekteyim. Benim maruz kaldığım işkenceleri kim görse, tüm suçlamaları kabul ederdi'' iddiasında bulundu.Mahkeme heyeti, Üçkuyu köyünde 20 Aralık 1998'de Şeyhmuz Filiz'in öldürülerek cesedinin Dicle Nehri Fakülte Köprüsü altına gömülmesi ve 10 Eylül 1993'de bir minibüsün durdurularak içerisindeki Ramazan Deniz ve Haydar Aslan'ın öldürülmesi eylemlerini gerçekleştirdiği iddiasıyla dava açılan sanık Salamboğa hakkında ''atılı suçun sabit olmadığı'' gerekçesiyle beraat kararı verildi.Bedran Salamboğa, ''anayasal düzeni zorla deĞiştirmeye teşebbüs'' suçundan eylemine uyan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 146/1 maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Ceza, sanığın yargılama esnasındaki olumlu davranışları göz önüne alınarak müebbet hapse çevrildi.