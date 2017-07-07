Gael Clichy: Başakşehir bir nevi Manchester City

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Fransız yıldız Gael Clichy'i resmen kadrosuna kattı. Bonservisi elinde olarak Başakşehir'e gelen oyuncu, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da bulunduğu imza töreninde Başakşehir'in bir proje takımı olduğunu vurgulayarak "Başakşehir bir nevi Manchester City" dedi.

14 sezon İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Manchester City formaları giyen futbolcu, başarının kaliteli oyuncularla geleceğini ve Başakşehir'in de bu bağlamda doğru yolda olduğunu söyledi.

31 yaşındaki Fransız yıldızın imza törenindeki açıklamaları şöyle:

"Futbol şöyle bir şeydir; bir gün zirvede, bir gün diptesinizdir. Çok çalışmak gerekir. Geçen sezon Başakşehir’in kupayı ve şampiyonluğu son anda kaybettiğini biliyorum. Ancak şunu da kabul etmek lazım ki Başakşehir yeni bir kulüp, gün geçtikçe büyüyor"

"Henry ve Bergkamp gibi isimlerle oynadım"

"Evet, İngiltere’de çok başarılar kazandım. Henry, Bergkamp gibi büyük oyuncularla oynadım. Bu başarıları elde etmek için çok çalışmak gerekir. Kazanmak için öncelikli şey çok çalışmaktır. Başakşehir yöneticileriyle görüştüğüm zaman ‘doğru kulübü seçtim’ dedim"

"Manchester City bir nevi Manchester City"

"Manchester City’e baktığınız zaman son 8 yılda gün be gün büyüyen bir takımdı. Başakşehir’i de bir nevi Manchester City olarak görüyorum. Gördüğüm kadarıyla kulüp başarılı olmak için doğru, kaliteli oyuncuları getiriyor. Kulüp, başarılı olmak için elinden geleni yapıyor. Şu an hangi başarıları kazanacağımızın sözünü veremeyeceğim ancak sezonu en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız takım arkadaşlarımla"

"Fenerbahçe ilgilendi, Galatasaray teklif yaptı"

"Bazı teklifler aldım. Fenerbahçe ilgilendi. Resmi anlamda bir şey olmadı Galatasaray kadar. Galatasaray’la görüştüm. Aynı zamanda Başakşehir’le de görüşüyordum. Galatasaray’dan bir kişi geldi sadece ama Başakşehir’den yöneticiler oradaydı. Kararımı o anda vermiştim, basit bir karardı. Başakşehir, beni ne kadar istediğini gösterdi. Başakşehir bir proje takımı, her yıl üzerine koyuyor, Manchester City gibi. Aileme danışmam gerekiyordu, menajerimin düşüncesi de önemliydi. Başkanımızla tanıştım, kararımda önemli oldu. Umarım çok güzel günler, başarılar bizi bekliyor"