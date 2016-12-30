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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel'in başbakan adaylığı güçleniyor

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel'e, 2017'deki genel seçimlerde partinin başbakan adayı olması yönünde verilen destek artıyor.

30 Aralık 2016 16:44

Berlin'e hükümet eden Belediye Başkanı Michael Müller ile Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanı Torsten Albig'in ardından parti içinde muhafazakâr kanadın güçlü olduğu Seeheimer bölgesinden de Sigmar Gabriel'e destek geldi.

Seeheimer Bölgesi sözcüsü Johannes Kahrs Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, "Gabriel gibi doğası gereği mücadeleci olan, Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Birlik arasındaki farkları ortaya çıkaracak bir başbakan adayına ihtiyacımız var” dedi. Kahrs açıklamasında Gabriel'in partinin oy oranını yüzde 30'un üzerine çıkarabileceğini savundu.

Tagesspiegel bu açıklama öncesinde Sosyal Demokrat Parti yönetiminin 10 Ocak'ta Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde yapılacak toplantıda kimin başbakan adayı olacağı konusunu görüşeceğini duyurdu. Sosyal Demokrat Parti merkezi bu buluşmada başbakan adayının görüşüleceğini yalanladı. Sosyal Demokrat Parti Yönetim Kurulu'nun bu toplantının ardından 29-30 Ocak'ta basına kapalı yapacağı toplantıda başbakan adayı konusunda kararını vermesi bekleniyor.

Schulz ve Scholz de yarışta

Sosyal Demokrat Parti'nin 2017 genel seçimlerinde başbakan adayı olarak Gabriel'in yanı sıra Avrupa Parlamentosu Başkanlığı görevinden ayrılacağını açıklayan Sosyal Demokrat Partili Martin Schulz'un adı da geçiyor. Der Spiegel'in internet sitesinde Perşembe günü yer alan bir haberde Schulz'un başbakan adayı olmayacağı ileri sürüldü. Haberde Schulz'un bu kararını Noel öncesinde partili arkadaşlarına ilettiği belirtildi. Spiegel Martin Schulz'un başbakan adayı olmak isteyebileceğini, ancak Gabriel'e karşı başbakan adayı olmak için yarışmaktan çekindiğini savundu. Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı olarak Schulz ve Gabriel'in yanı sıra Hamburg Eyalet Başbakanı Olaf Scholz'un da adı geçiyor.

Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın yaptığı ankete göre Sosyal Demokrat Parti'nin oy oranı şu sıralar yüzde 20 görünüyor. Sosyal Demokrat Parti 2013 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 25.7 oranında oy almıştı. Stern dergisi ve RTL televizyonunun seçimlerle ilgili anketine göre ise seçimlerde başbakanın doğrudan seçilme şansı olması halinde, seçmenlerin yüzde 52'si Angela Merkel'i tercih edeceği belirtildi. Ankette Gabriel'in oy oranı ise yüzde 13 olarak verildi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/HT/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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