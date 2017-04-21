"Gabriele Del Grande hukuk dışı şekilde gözaltında tutuluyor"

Türkiye'de 9 Nisan'dan bu yana hakkında resmi suçlama olmaksızın gözaltında tutulan İtalyan gazeteci Gabriele Del Grande, ilk kez bugün bir avukatla ve İtalya'nın İzmir Konsolosu ile görüştürüldü. BBC Türkçe'ye konuşan avukat Taner Kılıç, Del Grande'nin "hukuka ve mantıka aykırı şekilde" özgürlüğünden alıkonulduğunu söyledi.

Hatay'da gözaltına alınmasının ardından Muğla Geri Gönderme Merkezi'ne götürülen Gabriele Del Grande, hakkında bir suçlamada bulunulmadan günlerce gözaltında tecritte tutulmasını ve avukat, konsolosluk görevlileri ya da yakınlarıyla görüşmesine izin verilmemesini protesto amacıyla açlık grevine başlamıştı.

Sonunda avukatıyla görüşebildi

İtalyan makamlarının girişimleri sonucu Del Grande, 12 gün sonra ilk kez bu sabah İtalya'nın İzmir Konsolosu Luigi Iannuzzi ve İzmir Barosu'ndan Avukat Taner Kılıç ile görüşebildi.

Muğla'daki Geri Gönderme Merkezi'nde Gabriele Del Grande ile görüşmesinin ardından telefonda konuştuğumuz Avukat Taner Kılıç şunları söyledi:

"Son derece hukuk ve mantık dışı bir şekilde tutuluyor. Kendisine yöneltilmiş bir suçlama yok. Suçlama olsaydı, polis veya jandarmada olsaydı, ona göre bir ceza hukuku prosedürü işletilmesi gerekirdi. Savcılık gözetiminde olması lazımdı bu soruşturmanın. Netice itibariyle de bir hâkime çıkarılması gerekirdi. Fakat böyle bir suçlama yapılmıyor."

Gabriele, yabancıların ülkelerine sınır dışı edilmek üzere tutulduğu yer olan Geri Gönderme Merkezi'nde tutuluyor.

Avukat Taner Kılıç, "Geri Gönderme Merkezi, adından da anlaşılacağı üzere geri gönderme işinin yapılacağı yer, ama Gabriele Del Grande'nin geri gönderilmesi yönünde de bir işlem yapılmıyor" diyor.

Gabriele Del Grande'nin pasaportunun ve artık tarihi geçmiş de olsa Türkiye'den dönüşü için aldığı bir uçak biletinin de olduğunu söyleyen Kılıç, "Ülkesine dönmesi konusunda hiçbir engel yok. Fakat buna da izin verilmiyor" dedi.

Del Grande'nin gözaltı durumunun hukuken nasıl tanımlanması gerektiği sorusuna da avukat Kılıç, "Özgürlüğünden alıkonulduğu kesin fakat bu Türkiye'deki hukukta tanımlanan bir alıkonulma şekli değil" diye yanıt verdi.

"Merkezde tutulması için 'idari gözetim' kararı gerekiyor"

Del Grande'nin dosyasının kendisine gösterilmediğini aktaran Kılıç şöyle devam etti:

"Geri Gönderme Merkezi'nde tutulması için "idari gözetim" denilen bir karar olması gerekiyor. Bunu ısrarla sormama ve istememe rağmen bir idari gözetim kararı veya bir sınır dışı kararı bana gösterilmedi. Gabriele ile konuşmamda, kendisine de bu konuda bir tebligat yapılmadığını, bir suçlama yapılmadığını, hiçbir yazılı belge, doküman, tutanak, tebligat verilmediğini söyledi."

Geçen hafta Çarşamba günü de Del Grande ile görüşmek amacıyla Muğla Geri Gönderme Merkezi'ne gittiklerini ancak buna izin verilmediğini de söyleyen Kılıç, "Bir avukat olarak görüşmem bile son derece zor şartlarda mümkün oldu. Ben Çarşamba günü de buraya geldim, içeri sokulmadım. Çarşamba günü içeriye sokulmadığıma dair bir tutanak tuttum ve dilekçe verdim. Maalesef bizim buraya geldiğimiz ve görüşmek istediğimiz dahi kendisine söylenmemiş" diye konuştu.

Açlık grevine devam edecek

Del Grande'nin sağlık durumuyla ilgili olaraksa avukat Kılıç şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 gündür tecrit altında tutuluyor. 4 gündür de açlık grevinde. İlk 3 gün bir şey yememiş ve içmemiş, bu sabah ilk kez su içtiğini söyledi. Bundan sonra da sadece su içerek açlık grevine devam edecek. Henüz fiziken bitmiş durumda değil ama açlıktan uyuyamadığını söyledi. Sadece dün bir doktor gelip şeker ve tansiyonuna bakmış. Bunun dışında bir doktor gözetiminde, denetiminde, gözleminde değil."

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano ise Del Grande'nin "mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması için Türk yetkililerle sürekli irtibat halinde olduğunu" söyledi.

9 Nisan'da Hatay'da gözaltına alınmasının ardından Muğla'da Geri Gönderme Merkezi'nde tutulan Gabriele Del Grande'nin, ancak 9 gün sonra ailesini telefonla aramasına izin verilmişti. Del Grande'nin durumu, İtalya'da siyasetçiler, medya ve halkın büyük tepkisine yol açıyor. Yarın Roma'da Del Grande için bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

Mültecilerle ilgili belgesel, kitap ve gazetecilik çalışmalarıyla tanınan Del Grande halen "Suriye'deki savaş ve IŞİD'in doğuşunu, sıradan insanların hikayeleriyle" anlatmayı hedeflediği bir kitap projesi için çalışıyordu.