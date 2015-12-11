Gabriel'e beklenenden az oy

Aynı zamanda Merkel hükümetinde başbakan yardımcılığı ve ekonomi bakanlığı
görevlerini
yürüten 56 yaşındaki Gabriel, Kongre'deki oylamada delegelerden sadece yüzde 74,3
oranında oy alabildi. Bu, Gabriel'in parti üst yönetimine gelmesinden bu yana aldığı en kötü
sonuç.
Orta kademeler için politikaya devam
Sigmar Gabriel seçim sonucunu kabul etti ve Sosyal Demokrat Parti'nin, çalışanların
oluşturduğu orta kademeler için politika yürütmesini desteklemeye devam edeceğini
vurguladı. Gabriel, izlediği politikaların delegelerin yüzde 25'inden
onay almadığını ancak
delegelerin dörtte üçünün de izlenilen siyasî rotayı benimsediğini söyledi ve "Biz
de bu
politikaları uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Puan kaybına sebep olan çıkış
Gabriel Berlin'deki Kongre'de 1,5 saati aşan konuşmasında partiyi mücadeleci olmaya
çağırdı. Koalisyon partnerleri Hristiyan Birlik partilerine yüklenmemeye de özen gösterdi.
Ancak konuşması sonrasında bir kez daha söz alarak, kendisine inandırıcılığının eksildiği
suçlamasını yönelten parti gençlik kolları başkanı
Johanna Uekermann'ı sert bir dille
eleştirdi. Delegeler, Gabriel‘in bu çıkışı nedeniyle seçimde puan kaybettiği görüşünü dile
getirdiler.