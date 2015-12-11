Gabriel'e beklenenden az oy

Aynı zamanda Merkel hükümetinde başbakan yardımcılığı ve ekonomi bakanlığı

görevlerini

yürüten 56 yaşındaki Gabriel, Kongre'deki oylamada delegelerden sadece yüzde 74,3

oranında oy alabildi. Bu, Gabriel'in parti üst yönetimine gelmesinden bu yana aldığı en kötü

sonuç.

Orta kademeler için politikaya devam

Sigmar Gabriel seçim sonucunu kabul etti ve Sosyal Demokrat Parti'nin, çalışanların

oluşturduğu orta kademeler için politika yürütmesini desteklemeye devam edeceğini

vurguladı. Gabriel, izlediği politikaların delegelerin yüzde 25'inden

onay almadığını ancak

delegelerin dörtte üçünün de izlenilen siyasî rotayı benimsediğini söyledi ve "Biz

de bu

politikaları uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Puan kaybına sebep olan çıkış

Gabriel Berlin'deki Kongre'de 1,5 saati aşan konuşmasında partiyi mücadeleci olmaya

çağırdı. Koalisyon partnerleri Hristiyan Birlik partilerine yüklenmemeye de özen gösterdi.

Ancak konuşması sonrasında bir kez daha söz alarak, kendisine inandırıcılığının eksildiği

suçlamasını yönelten parti gençlik kolları başkanı

Johanna Uekermann'ı sert bir dille

eleştirdi. Delegeler, Gabriel‘in bu çıkışı nedeniyle seçimde puan kaybettiği görüşünü dile

getirdiler.