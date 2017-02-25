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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel'den Türkiye'ye Deniz Yücel eleştirisi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in uzun süredir gözaltında tutulmasını eleştirerek, Türk yargısı için karar anı olduğunu ifade etti.

25 Şubat 2017 18:40

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'de 14 Şubat'tan bu yana gözaltında tutulan Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel'e ilişkin Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulundu. Gabriel, Yücel'in uzun süredir gözaltında tutulmasını eleştirdi.

Sosyal Demokrat Parti'li (SPD) bakan, gazeteye verdiği demecinde Yücel'in gözaltında tutulmasını, "Deniz Yücel'in savcılıktaki sorgusu öncesi bu kadar uzun süre özgürlüğünün engellenmesi ne gerekli ne de adil” sözleriyle değerlendirdi.

Gabriel aynı zamanda Yücel'in kendisine yönelik suçlamalara cevap verebilmek için kendi isteğiyle ifade vermek istediğine de dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Yücel'in 14 Şubat'tan bu yana gözaltında olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'de Olağanüstü Hal şartlarında yargıdaki uygulamaların buna olanak sağladığını” kaydetti.

"Özgür medyanın işini engellenmeden yapabilmesinin olağanüstü derecede önemli olduğunu vurgulayan Gabriel, "Şimdi Türk yargısı için karar anı” şeklinde konuştu. Dışişleri Bakanı, "İyi bir çözüm bulmak için yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz” dedi.

Avukat Veysel Ok: Deniz çoktan bırakılmalıydı

Die Tageszeitung'a açıklamalarda bulunan Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok da, müvekkilinin cezaevinde hak ihlali sayılacak bir muameleye maruz kalmadığını ancak şimdiye kadar çoktan serbest bırakılması gerektiğini belirtti. Ok, Cumartesi günü yayımlanan açıklamalarında, Yücel’in gözaltı süresinin bir hafta uzatılmasının başlı başına bir 'insan hakkı ihlali olduğunu' söyledi.

Alman ve Türk vatandaşı olan 43 yaşındaki gazeteci, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri üzerine "terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle İstanbul’da gözaltına alınmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/GA/SÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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