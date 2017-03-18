Gabriel: Türkiye'nin AB üyeliği gerçekçi değil

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğinin "gerçekçi" olmadığını söyledi. Der Spiegel dergisine konuşan Dışişleri Bakanı, "Bu konuda her zaman tereddütlerim vardı ama ama Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde bu düşüncede olan azınlığın içinde yer alıyordum" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, o dönem Başbakan Angela Merkel'in "imtiyazlı ortaklık" modelini o dönemki koşullar altında "yanlış" bulduğunu ancak "günümüzde Brexit (İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması) nedeniyle şartların tamamen değiştiğini" söyledi.

Gabriel, Avrupa Birliği şayet İngiltere ile “özel bir ortaklık” pazarlığı yapıyorsa bu diğer ülkeler için de model olabilir" dedi.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, şayet Almanya'ya yönelik sarf edilen sözlere dikkat etmezlerse Türk siyasetçilerin Almanya'ya girişlerinin de yasaklanabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Çok net olarak ifade ettik; şayet Ankara Almanya'nın hukuk düzenine riayet etmezse gerekli önlemleri her zaman alabiliriz ve de alacağız" ifadesini kullandı. Gabriel, "Bu sınırları aşanlar, siyasi görüşlerinin propagandasını ülkemizde yapabileceklerini sanmasınlar" dedi.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için Almanya'da Türk siyasetçilerin katılımıyla düzenlenecek bazı seçim etkinliklerinin iptal edilmesi Türkiye hükümetinin tepkisine yol açmış, Almanya ve Türkiye arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın kararını Nazi dönemi uygulamalarına benzetmişti.

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AFP, MK/EC