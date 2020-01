Gabriel: Türkiye ile diyalog kesilmemeli

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, pazar akşamı ARD televizyonuna verdiği mülakatta Türkiye ile diyaloğun kesilmemesi uyarısında bulundu. "İçinde bulunduğumuz durumda Türkiye ile her tür görüşme kanalını açık bulundurmak zorundayız" diyen Gabriel, müzakereleri zaten ilerleme kaydedilemeyen bir dönemde kesmenin mantıklı olmadığını belirtti.

Başbakan Yardımcısı, ancak idam cezasının yeniden yürürlüğe sokulması durumunda bunun Avrupa Temel Haklar Şartı'na aykırı olacağını ve bu durumda AB üyeliğini müzakere etmenin anlamı kalmayacağını kaydetti.

Türkiye ile durumu Rusya ile ilişkilerin durumuna benzeten Gabriel, "Bu zor komşularla geçinmek zorunda değilmişiz gibi yapmanın bir anlamı yok" diye konuştu.

"On, yirmi yıl"

Almanya Başbakan Yardımcısı, "Türkiye'nin tüm koşulları yerine getirse bile kestirilebilir bir gelecekte, ki şu an on, yirmi yılı kast ediyorum, AB'ye üye olma şansı bulunduğuna inanmıyorum" ifadesini kullanarak, AB'nin şu an zaten en küçük bir ülkeyi bile bünyesine katacak durumda olmadığını kaydetti.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin durdurulmasını isteyerek, 'Türkiye'nin AB üyeliğinin artık sadece diplomatik bir kurgudan ibaret olduğunu' söylemişti.

Juncker'den temel haklar uyarısı

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte basın özgürlüğü gibi temel hakların terörle mücadele yasalarına gönderme yaparak kolayca çökertilemeyeceğini vurguladı. Mülteci mutabakatının devamını savunan Juncker, AB Türkiye gibi zor komşularla da işbirliği yapmak zorunda. Onları ya da hükümetlerinin hepsini çok sevdiğimizden değil, insani acıyı dindirmek için" diye konuştu.

Alman Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise Türkiye'deki gelişmelerle Nazi Almanyası arasında tarihi paralellik bulunduğunu savunarak, "1933 yılında parlamentodaki (Reichstag) yangının ardından yaşandığı gibi yukarıdan bir devlet darbesiyle karşı karşıyayız. Erdoğan, sadece kendisine göre biçilmiş otoriter bir rejim kuruyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Alman Bild gazetesinin Emnid araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılanların yüzde 52'si Türkiye ile mülteci mutabakatının feshedilmesinden yana. Türkiye ile AB arasındaki üyelik müzakerelerinin durdurulmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 66.