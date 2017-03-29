Gabriel Türk karşıtı eğilimler konusunda uyardı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Çarşamba günü Berlin'de Türkiye kökenli eyalet parlamentosu ile belediye meclisi üyelerileri ile biraraya geldi.

Bakanların daveti üzerine gerçekleşen toplantıda Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilimin Alman ve Türk toplumu üzerindeki etkisi ele alındı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel toplantıda yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği referandumu nedeniyle yaşanan tartışmalar sonucunda Almanya'da Türk karşıtı eğilimler konusunda uyarıda bulundu. Geçen hafta Türkiye kökenli işadamlarıyla da biraraya geldiğini hatırlatan Gabriel, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin "20-30 yıldır birlikte yaşam için yapılan başarılı çalışmaların yerle bir olmasından ve toplumda yine Türklere ve Müslümanlara karşı nefretin ortaya çıkmasından” kaygı duyduğunu söyledi.

Gabriel, "referandum geçtikten ve belki bir gün Sayın Erdoğan'ın da görev süresi sona erdikten sonra bile, bu nefretin kalmasından ve her şeye baştan başlamak gerektiğinden” endişe edildiğini de sözlerine ekledi. Gabriel, davet edilen Türkiye kökenli siyasetçilerle Türkiye'deki anlaşmazlıkların Almanya'ya "ithal edilmemesi” ve toplumda bölünme yaşanmaması için ne yapılması gerektiğini konuşmak istediklerini ifade etti.

Gabriel, Türkiye kökenlileri iki ülke arasında "köprü” olarak gördüklerini belirtti.

Almanya'da birlikte yaşam mesajları

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ise Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin başarılı uyumunun anayasa değişikliği referandumu nedeniyle "tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, ancak yerle bir edilmediğini umduğunu” vurguladı. Almanya'da yaklaşık 1 milyon 500 bin Türk vatandaşının yaşadığını hatırlatan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili de Maizière, Alman vatandaşlığına geçen Türkiye kökenlilerin sayısının da yaklaşık 1 milyon 500 bin olduğunu söyledi.

Bakan de Maizière, Türkiye kökenli siyasetçilerle toplumda birlikteliği sağlamak ve "dışardan gelen her türlü etkiyi yok etmek” için ne yapılması gerektiğini konuşmak istediğini ifade etti.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise "burada açık bir şekilde, Almanya'daki birlikteliğin hiçbir şekilde tehdit edilemeyeceğinin gösterilmesi gerektiğine” vurgu yaptı.

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DW/dpa/epd/JD/HS