T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Gabriel Türk karşıtı eğilimler konusunda uyardı

Alman bakanlar Türkiye kökenli siyasetçilerle biraraya gelerek, referandum öncesindeki tartışmaların Türk ve Alman toplumu üzerindeki etkisini ele aldı. Gabriel Türk karşıtı eğilimler konusunda uyarıda bulundu.

29 Mart 2017 20:19

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ve Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Çarşamba günü Berlin'de Türkiye kökenli eyalet parlamentosu ile belediye meclisi üyelerileri ile biraraya geldi.

Bakanların daveti üzerine gerçekleşen toplantıda Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilimin Alman ve Türk toplumu üzerindeki etkisi ele alındı.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Gabriel toplantıda yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği referandumu nedeniyle yaşanan tartışmalar sonucunda Almanya'da Türk karşıtı eğilimler konusunda uyarıda bulundu. Geçen hafta Türkiye kökenli işadamlarıyla da biraraya geldiğini hatırlatan Gabriel, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin "20-30 yıldır birlikte yaşam için yapılan başarılı çalışmaların yerle bir olmasından ve toplumda yine Türklere ve Müslümanlara karşı nefretin ortaya çıkmasından” kaygı duyduğunu söyledi.

Gabriel, "referandum geçtikten ve belki bir gün Sayın Erdoğan'ın da görev süresi sona erdikten sonra bile, bu nefretin kalmasından ve her şeye baştan başlamak gerektiğinden” endişe edildiğini de sözlerine ekledi. Gabriel, davet edilen Türkiye kökenli siyasetçilerle Türkiye'deki anlaşmazlıkların Almanya'ya "ithal edilmemesi” ve toplumda bölünme yaşanmaması için ne yapılması gerektiğini konuşmak istediklerini ifade etti.

Gabriel, Türkiye kökenlileri iki ülke arasında "köprü” olarak gördüklerini belirtti.

Almanya'da birlikte yaşam mesajları

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière ise Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin başarılı uyumunun anayasa değişikliği referandumu nedeniyle "tehlikeyle karşı karşıya olduğunu, ancak yerle bir edilmediğini umduğunu” vurguladı. Almanya'da yaklaşık 1 milyon 500 bin Türk vatandaşının yaşadığını hatırlatan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili de Maizière, Alman vatandaşlığına geçen Türkiye kökenlilerin sayısının da yaklaşık 1 milyon 500 bin olduğunu söyledi.

Bakan de Maizière, Türkiye kökenli siyasetçilerle toplumda birlikteliği sağlamak ve "dışardan gelen her türlü etkiyi yok etmek” için ne yapılması gerektiğini konuşmak istediğini ifade etti.

Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz ise "burada açık bir şekilde, Almanya'daki birlikteliğin hiçbir şekilde tehdit edilemeyeceğinin gösterilmesi gerektiğine” vurgu yaptı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/epd/JD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanTürkiyeTürkDışişleri Bakanı Sigmar GabrielBakanı ThomasMaizièreGöçUyumdan Sorumlu Devlet Bakanı AydanBerlin TürkiyeAlmanyaDemokrat PartiliBakan GabrielAlmanya TürkGabriel AlmanyaTürklereMüslümanlara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24