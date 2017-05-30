Gabriel: Trump Batı'yı zayıflatıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD'ye yönelik eleştirel sözlerinin ardından, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'den sert açıklamalar geldi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimini Batı'yı zayıflatmakla suçlayarak, ABD'nin dünya sahnesinden eksildiğini savundu.

Gabriel bugün Berlin'de katıldığı bir etkinlikte, ABD'nin bu siyasetine karşı koymayanların suça ortak olmuş olacaklarını belirterek, önemli bir ülke olarak ABD'nin dünya sahnesinden eksildiğini kaydetti. Gabriel, Trump yönetiminin iklim ve silah ihracat politikalarına atıfla, "Amerikan yönetiminin dar görüşlü politikaları Avrupa Birliği'nin çıkarlarına tezat oluşturmaktadır. Bunun sonucu Batı küçülmüş, en azından zayıflamıştır" diye konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı, Avrupalılar olarak iklimin korunması, silahların azaltılması ve dini fanatizme karşı daha güçlü bir savaş vermeleri gerektiğini belirterek, aksi takdirde Ortadoğu ve Afrika'da istikrarsızlığın daha da artacağı uyarısında bulundu.

Merkel: Başka ülkelere güvenebilecek zamanlar geride kaldı

Almanya Başbakanı Merkel, dün Münih'te katıldığı bir seçim etkinliğinde, ABD ve İngiltere'nin izlediği siyasete ilişkin olarak "Başka ülkelere güvenilebilecek zamanların geride kaldığını” ve "Avrupa'nın kaderini eline alması gerektiğini” söylemişti. Merkel bugün Berlin'de bir etkinlikte yaptığı konuşmada da, Almanya ve Avrupa Birliği'nin partnerlere artık tam olarak güvenemeyeceği mesajını yinelemişti.

Hafta sonunda İtalyan'nın Taormina kasabasında G7 zirvesinde Trump'ın, Paris İklim Anlaşması ve mülteci krizinin aşılması konularında uzlaşmaya yanaşmaması, diğer G7 üyelerinde hayal kırıklığı yaratmıştı.

Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert ise bugün Berlin'de yaptığı açıklamada, Merkel'in sözlerinin Almanya'nın ABD'den vazgeçmesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

SPD'den Merkel'e eleştiri

Gabriel'in Trump'ı eleştiren sözlerinden kısa bir süre sonra Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Katharina Barley ise Merkel'i eleştiren bir açıklama yaptı. Barley, Merkel'in Münih'teki seçim etkinliğinde yaptığı açıklamaya atfen "Bira çadırında Trump'a çıkışmak, marifet değil” dedi. Trump'a karşı izlenecek tutumun onunla zirvelerde karşılaştığı zaman ortaya konması gerektiğini belirten Barley, Merkel'i bu zirvelerde "Trump'ın önünde eğilmekle” suçladı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz ise Tagesspiegel gazetesi için yazdığı makalede, "yeni ABD Başkanının uluslararası işbirliği yerine izolasyon siyasetine” önem verdiğini ifade etti.

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DW/AFP, JD/BK