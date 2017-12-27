Gabriel SPD'nin koalisyon şartlarını açıkladı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel (SPD) Hristiyan Birlik partileri ile (CDU/CSU) koalisyon hükümeti kurulabilmesi için Avrupa Birliği (AB) ve sağlık sistemi reformları üzerinde anlaşmaya varılmasını şart koştu. Sosyal Demokrat Partili politikacı Bild gazetesine verdiği mülakatta koalisyon görüşmelerine başlanmasının anlamlı olup olmayacağının henüz kesinleşmediğini söyledi. Gabriel, "Başbakanlık AB reformlarıyla ilgili önerileri geri çevirmeye devam ettiği müddetçe Birlik partileri ile koalisyon kurmayız" dedi.

"Birlik partileri şayet ısrar ederlerse…"

Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, "yasal ve özel sağlık sigortası olanlar arasındaki ayrımcılığa son verilmemesi durumunda da koalisyon hükümeti kurmanın anlam taşımayacağını" belirtti. SPD paralel işleyen iki sağlık sigortası sisteminin yerine "halk sigortası" uygulamasına geçilmesinde ısrar ediyor. Hrristiyan Birlik partileri bu öneriye karşı çıkıyor.

24 Eylül genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan Hristiyan Demokrat ve Hristiyan Sosyal Birlik partilerinin Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller partisi ile başlattığı üçlü koalisyon pazarlığının sonuç vermemesi üzerine Ocak ayında iki büyük parti arasındaki koalisyon görüşmeleriyle ilgili ön temaslara başlanması kararlaştırılmıştı. Hristiyan Birlik partilerinin tutumuna netlik kazandırmadığını belirterek "CDU/CSU'nun Almanya için ne yapmak istediğini açıkça söylemesi" gerektiğini ifade etti.

Merkel'e verilen destek azalıyor

Hükümet kurmada karşılaşılan güçlükler Başbakan Angela Merkel'in halktan gördüğü desteğin azalmasına yol açıyor. Kamuoyu araştırmaları şirketi YouGov'un Alman Haber Ajansı (dpa) hesabına yaptığı ankete göre her iki Alman'dan yaklaşık biri (yüzde 47) CDU Genel Başkanının yeniden başbakan olduğu takdirde dört yıllık yasama dönemi kapanmadan görevden ayrılmasından yana olduğunu beyan etti. Merkel'in 2021'e kadar hükümete başkanlık etmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 36'da kaldı. Seçimden hemen sonra Merkel'i destekleyenlerin oranı çok daha yüksek çıkmıştı.

Son anketler SPD'nin oylarının yüzde 20'nin altına düştüğünü gösteriyor. Kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın "Önümüzdeki Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" sorusuna 'SPD' diyenlerin oranı yüzde 19 çıktı. SPD'nin oyları bir hafta önceki yoklamaya göre bir puan gerilerken Hristiyan Birlik partilerinin oyları bir puanlık artışla yüzde 34'e çıktı. Ankete göre Yeşiller ve Almanya için Alternatif (AfD) partilerinin oy oranı yüzde 12, Sol Parti'nin yüzde 10, Hür Demokrat Parti'nin oy oranı ise yüzde 8 dolayında seyrediyor.

Hür Demokrat Parti Genel Başkan vekili Wolfgang Kubicki üçlü koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğramasından Başbakan Angela Merkel'in sorumlu olduğunu söyledi. Kubicki Funke Medya Grubu'na verdiği mülakatta "Merkel hiçbir zaman Yeşiller ve FDP ile koalisyon kurmaya gayret etmedi. Başbakan, SPD ile koalisyonun sürdürülmesine çalıştı ve bunda başarılı da oldu" dedi. Hür Demokrat politikacı "Sosyal Demokrat Parti'nin şimdi tam da Merkel'in istediği durumda olduğunu" sözlerine ekledi.

Dpa/Afp/Reuters/AG/BÖ

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