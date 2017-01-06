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Deutsche Welle

Gabriel: Selefi camileri yasaklanmalı

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, radikal İslamcılıkla mücadelede daha sert yöntemlere başvurulmasını istedi. Gabriel, Selefi camilerinin yasaklanması önerisini gündeme getirdi.

06 Ocak 2017 19:02

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel, Almanya'da radikal İslamcılarla daha sert şekilde mücadele edilmesini istedi. Der Spiegel dergisine konuşan Gabriel, "Selefi camilerin yasaklanması, cemaatlerinin dağıtılması ve vaizlerinin sınır dışı edilmesi gerekiyor, hem de olabildiğince kısa süre içerisinde" dedi.

Gabriel, şiddet çağrısı yapan hiç kimsenin din özgürlüğünün koruması altında olamayacağını söyledi. SPD Genel Başkanı, "Bu konuda benim toleransım sıfır" dedi.

"İslamcılığa karşı kültür savaşı verilmeli"

Der Spiegel'e yaptığı açıklamada Gabriel sözlerini şöyle sürdürdü: "İslamcılık ve terörizme karşı mücadelemizde ciddiysek, bunun bir kültür savaşı olması gerekiyor" dedi. Toplumdaki birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesi gerektiğini belirten Sosyal Demokrat politikacı, "Semtlerin yitip gitmemesi, köylerin sefalete düşmemesi, insanların radikalleşmemesi için mücadele etmeliyiz" dedi.

Gabriel, Suriye'ye giden IŞİD yanlılarının yarısına yakının Alman, çoğunun da Alman anne-babadan doğma kişiler olduğunu hatırlattı.

Selefilik, Almanya'da en hızlı büyüyen radikal İslamcı akım olarak biliniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

Kna/Afp/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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