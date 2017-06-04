Gabriel: Megafon siyaseti sona ermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Türkiye ziyaretinde ana gündem maddesi Berlin ile Ankara arasında yaşanan İncirlik krizi. Türkiye'de hükümet uzunca bir süredir Alman milletvekillerine İncirlik Hava Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret izni vermiyor. Konuyla ilgili Bild am Sonntag gazetesine konuşan Gabriel "Türkiye ziyaret hakkını şüpheye yer bırakmayacak şekilde temin etmelidir” dedi. Alman Bakan “Eğer Türkiye bunu İncirlik’te iç politik sebepler nedeniyle yapamıyorsa ya da yapmak istemiyorsa tartışmadan ve ortaklaşa birliklerin konuşlandırılmasına son verilmesi konusunda anlaşmalıyız” diye konuştu. Alman Ordusu'nun İncirlik'te kalıp kalmayacağından bağımsız olarak irtibat noktaları aranması gerektiğini belirten Gabriel "Megafon siyaseti artık sona ermeli” ifadelerinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel pazartesi günü Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Görüşme İncirlik krizinin çözümü için son girişim olarak değerlendiriliyor. Krizin çözülmemesi halinde Almanya burada konuşlu bulunan Tornado keşif uçakları, yakıt ikmal uçakları ve yaklaşık 260 askerini Ürdün'e kaydırmayı gündemine alacak.

Gabriel: PKK'ya hareket alanı bırakmamalıyız

Gabriel Bild am Sonntag'a verdiği mülakatta Türkiye tarafından sık sık dile getirilen Almanya'nın PKK'ya destek verdiği eleştirilerine de değindi. Alman Bakan "PKK bizde de silah ve uyuşturucu ticaretine, haraççılığa derinden bulaştığı için yasaklı bir örgüttür. Yani (PKK'nın) finans kaynaklarını kurutmak ve Alman toprakları üzerinde bir hareket alanı bırakmamak bizim de tamamen çıkarımızadır. Bu, Türkiye'nin haklı olarak gündeme getirdiği bir konudur” dedi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Gabriel'in ziyareti öncesinde İncirlik kriziyle ilgili bir açıklama yaptı. Hrıstiyan Sosyal Birlik partili siyasetçi "Alman Ordusu'nu vakitsiz bir biçimde İncirlik'ten çekmeme konusunda uyarıda bulunuyorum” dedi. Funke Medya Grubu'na mülakat veren Herrmann, Türkiye'nin bir NATO müttefiki olduğunu ve Avrupa'nın güvenliği açısından önem taşıdığını söyledi. Herrmann Ankara ile ilişkilerin "hangi uçakların nereye konuşlandırılacağından daha önemli bir mesele” olduğunu söyledi.

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DPA/EC/AG