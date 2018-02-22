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Dünya
Deutsche Welle

Gabriel: Koltuk heveslisi değilim

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel görevde kalmakta ısrarlı olmadığını açıkladı. Gabriel, partisindeki olaylı gelişmelerden ötürü kimseye kırgın olmadığını söyledi.

22 Şubat 2018 13:15

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel yeni kabinede yer alacağına ihtimal vermiyor. Braunschweiger Zeitung gazetesine konuşan Gabriel "mutlaka bakanlık görevini sürdürme iddiasında olmadığını" belirtti ve "Makam mücadelesi verme ve koltuğuna kenetlenme heveslisi değilim. Biz seçkinler değil, sadece seçilmişleriz” dedi.

Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasının ve gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması için verdiği uğraşın dışişleri bakanlığında kalma arzusuyla ilgisi olmadığını belirten Sigmar Gabriel eski eşinin Türk olduğunu hatırlatarak, "bu evlilikte edindiği tecrübelerden dolayı Türkiye'deki insanlara sempati duyduğunu" söyledi.

"Kimseye kırgın değilim"

Dijital çağda diplomasinin önemine dikkat çeken Almanya Dışişleri Bakanı "Muhatabının ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlayabilmek onun çıkarlarını kabullenmek değildir ama anlamaya yardımcı olur. Deniz Yücel'in durumuyla ilgili olarak defaten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile buluştum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de iki kez görüştüm” dedi.

Gazeteye verdiği mülakatta "Milletvekilliğini sürdürecek misiniz, yoksa özel sektöre mi geçeceksiniz?" şeklindeki soruya kesin yanıt vermekten kaçınan Sigmar Gabriel, seçildikten bir yıl sonra Sosyal Demokrat Parti genel başkanlığından istifa eden Martin Schulz ile aralarında kırgınlık olmadığını ve "dostane buluşmalarının" devam edeceğini söyledi. Dışişleri bakanı olmak istediği için Schulz'u eleştiren Gabriel daha sonra çıkışlarından dolayı özür dilemiş, Schulz da partiden gelen baskı üzerine kabinede yer almaktan vazgeçmişti. Sosyal Demokratların kabineye verecekleri bakanlar parti üyeleri arasında yapılan koalisyon anlaşmasıyla ilgili oylama tamamlandıktan sonra açıklanacak.

DW, afp/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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