Gabriel İncirlik için Türkiye'ye gitti

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Türkiye'ye hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Alman milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini sürekli ziyaret edebilmeleri konusunda temkinli açıklama yaptı. Gabriel, "Alman milletvekilleri Alman askerlerini bir kez değil, her zaman ziyaret edebilmeli" dedi. Gabriel Türkiye'nin Alman milletvekillerinin İncirlik'i ziyaret edebilmelerine izin vermemesi Almanya'ya askerlerini başka bir yerde konuşlandırmaktan başka seçenek kalmayacağını ifade etti.

Alman vekillerin İncirlik'i ziyaret edebilmeleri konusunda Türkiye ile yaşananların ikili ilişkileri açısından bir yük oluşturduğunu hatırlatan Gabriel, "Burada uzun süredir sadece IŞİD'e karşı ortak mücadele değil iç politika da önem kazandı. Askerlerimizin siyasi atmosferin oyun topu olmasına izin veremeyiz" dedi.

Ankara temasları sırasında İncirlik konusuna bir çözüm bulmayı umut ettiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Gabriel, "Sorunun adını koyup tarafların birbirlerine adım atmaları gerekli. Ankara'ya gidiyorum çünkü birbirimizi tamamen kaybetmemizi engellemek için girişimde bulunmamamız söz konusu olmamalı" dedi. Dışişleri Bakanı Türkiye ile ilişkilerin bazı Alman gazetecilerin tutuklu olması sebebiyle de gergin olduğunu kaydetti.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, pazartesi günü Ankara'da mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek. Görüşme İncirlik krizinin çözümü için son girişim olarak değerlendiriliyor. Krizin çözülmemesi halinde Almanya burada konuşlu bulunan Tornado keşif uçakları, yakıt ikmal uçakları ve yaklaşık 260 askerini Ürdün'e kaydırmayı gündemine alacak.

Gabriel dün Bild am Sonntag'a verdiği demeçte, "Türkiye ziyaret hakkını şüpheye yer bırakmayacak şekilde temin etmelidir” diye konuştu.

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dpa, HT/BS