Gabriel: Deniz Yücel Türkiye'nin rehinesi

Die Welt gazeteci muhabiri Deniz Yücel, şubat ayından bu yana Türkiye'de tutuklu bulunuyor.

İnternet gazetesi "Buzzfeed News Deutschland"a konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Deniz Yücel hala tutuklu çünkü bana göre Türkiye onu rehin aldı" dedi.

Alman hükümetinin elinde Türkiye'yi Yücel'in serbest bırakılmasına zorlamak için sadece diplomatik ve ekonomik araçlar olduğunu kaydeden Gabriel, "sonuçta hükümet Türkiye'yi işgal edecek değil" dedi.

"Erdoğan'ı daha az dikkate alacağız"

Sigmar Gabriel, gelecekte Recep Tayyip Erdoğan'a daha az dikkat gösterileceğini belirtti ve "Uzun süre ona karşı mantıklı bir tutum sergilemeye çalıştık. Bazen belki de onu çok fazla dikkate almamak daha iyi" ifadelerini kullandı.

Türk-Alman ilişkilerinin aylardır bir dizi çatışma noktası nedeniyle gergin olduğunu söyleyen Gabriel, Berlin'in Türkiye'ye karşı açıkça mesafe aldığını belirtti.

Deniz Yücel, şubat ayında, "terör propagandası" ve "halkı kışkırtma" suçlarıyla tutuklanmıştı. Alman hükümeti tutuklanmasının haksız olduğunu düşünüyor ve derhal serbest bırakılmasını istiyor.

Yücel'in yanı sıra Alman muhabir-çevirmen Meşale Tolu ve Berlinli insan hakları aktivisti Peter Steudtner de İstanbul'da tutuklu bulunuyor.

Gabriel, Steudtner'in tutuklanmasının ardından Türkiye politikasında değişiklik yapılacağını açıklamıştı.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann gelecek hafta Silivri Cezaevi'nde bulunan Yücel ve Steudtner'i ziyaret edecek. Steudtner'in Alman vatandaşı olarak konsolosluk desteği almak hakkı olsa da daha önce izin verilmemişti. Temmuz ayındaki tutuklanmasından bu yana ilk ziyaret olacak.

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AFP/DW, BS/BÖ